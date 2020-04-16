Apple特賣引爆800人排隊衝突 百貨：明起改善發放號碼牌

蘋果零售通路iStore今天起至4/19限期4天在新光三越台北南西店一館9樓推出Apple經典商品特賣會，由於周邊配件、展示機款下殺1折起，開賣首日吸引大批果粉湧入百貨，開店前聚集2、3百人到場，開店後人潮瞬間往樓上衝、甚至從9樓樓梯間排到B2，排隊過程引發顧客不滿衝突。對此，百貨表示，消費者踴躍程度超過預期，今日已公告呼籲顧客不要再排隊，明天起將改善排隊方式，開店前10點會在一樓門口發放限量300名號碼牌，避免造成顧客排隊困擾。

新光三越南西店行銷經理李香萩表示，顧客衝突為一開店人潮瞬間湧入混亂時所發生，因應社交距離政策，目前排隊人潮有樓管維持秩序並做排隊人數距離間隔控制，入店控管為每15分鐘開放10名顧客進場。由於Apple特價商品皆有限量，首日排隊人數已爆量，中午前已公告呼籲顧客不要再排隊 iStore在新光三越台北南西店一館9樓推出Apple特賣會，開賣首日開店前即吸引數百名果粉湧入，甚至從9樓排到B2。圖／讀者提供 針對Apple特賣會首日排隊混亂情況，新光三越表示明日起將做改善，每天10:00發號碼牌，每日限300名入場。圖／新光三越提供