40歲孔劉居然沒有魚尾紋！靠眼神狂放電就靠一根小銀棒

已經40歲的男神孔劉，是許多人心目中的帥氣代表，靠著眼神電暈所有人。孔劉最新的代言照與影片也曝光，片中他狂靠迷人電眼吸睛，卻被粉絲發現「男神居然沒有魚尾紋」，好奇男神到底是怎麼保養的？原來孔劉接下的新代言，就是海洋拉娜LA MAR的韓國品牌大使，也曝光了自己的眼部保養秘方。

在廣告中，可以非常近距離看到孔劉的雙眼，幾乎看不太到細紋、魚尾紋等，臉部肌膚也狂發亮，孔劉也示範自己如何眼周保養，他教大家使用海洋拉娜最新上市的濃萃修復眼霜，其中神秘的幫手就是「銀製眼霜導入棒」，孔劉眼周保養的秘密，就是使用銀製眼霜導入棒擦上眼霜、並且按摩眼周。

海洋拉娜獨特的銀製眼霜導入棒，可以滑順推勻眼霜，避免拉扯，降溫設計能按摩與舒緩眼周，加快吸收，也是孔劉最愛用的保養秘訣。

身為海洋拉娜的代言人，孔劉也曝光自己的保養秘訣，第一步先使用濃萃修復精華，為臉部保濕與加強活力，第二步則使用濃萃修復眼霜，作為藝人，常常需要笑容，眼角容易有細紋，透過眼霜保養來抗老，第三步則使用經典乳霜，先在掌心溫熱，再擦上臉部，讓臉部肌膚保濕與透亮，難怪孔劉隨時隨地，肌膚都能透出光芒。