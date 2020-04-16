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二手內衣輕鬆捐 掌櫃加碼送漢堡
家中有用過的運動內衣、發育內衣、哺乳內衣、含有罩杯的背心等，在清洗乾淨之後都可以使用掌櫃捐贈，幫助東南亞地區需要的女性。
掌櫃智能櫃公關江欣潔說，女性內衣替換率很高，但舊內衣沒有完善的回收制度。台灣的愛心能量非常驚人，服務上線兩周，已經募集到近千件內衣。而4月底前只要用掌櫃智能櫃寄件成功，每一筆再加碼抽MOS漢堡兌換序號一組，預計送出300組序號。
智能櫃公司「掌櫃」與「心衣Seeing Taiwan Girls」合作，將募集到的二手內衣寄送到東南亞地區幫助需要的女性。民眾只要把適合捐贈的二手內衣先清洗後，再妥善包裝，拿到鄰近掌櫃櫃點，依序點選「公益捐贈」、「心衣內衣捐贈」等功能鍵後，將包裝好的二手衣物放入格口並支付35元運費，就可完成捐贈。
心衣創辦人余靚長年推動內衣捐贈計畫，募集狀況良好的二手內衣並整理送到需要的婦女手上。余靚表示，非常開心能與掌櫃一起推動內衣回收計畫，並提供心衣如此方便的收件管道，一同為台灣環境盡力，一起為困苦女性盡心，願世界都能看見台灣傳遞的每份心意。
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