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敦南誠品接班人「信義店」呼聲最高 24小時書店4月23日揭曉

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品推出「新」24小時書店大預測。圖／摘自誠品生活粉專
誠品推出「新」24小時書店大預測。圖／摘自誠品生活粉專

台北知名地標，也是全球首家24小時書店的誠品敦南店即將在5月31日熄燈，下一間誠品24小時書店將在哪落腳是各界關注焦點。由於數個據點各擁支持者，誠品推出「新」24 小時書店大預測，信義、松菸、南西、園道、台大這五間分店各自化身候選人，讓粉絲先選邊站，而誠品全新24小時書店將於4月23日正式揭曉。

目前誠品「新」24 小時書店呼聲最高的五間分店，由設計創作團隊「只是 ZISHI」依各店特色，擬人化為風格候選人。信義店變身為都會雅痞型男，松菸店則是變身為手抱琵琶的文青女子，年資最淺的南西店則為帶著滑板車、一身略帶古著風情的年輕女子。唯一一間沒在台北的台中園道店為戴著寬沿帽、墨鏡手抱著迷你犬的悠哉貴婦。台大店則是騎著自行車的的年輕率性男子。

五間預測分店各有支持者，目前呼聲最高的為交通方便、購物用餐機能密集的信義店；遺世獨立但腹地廣大且有誠品電影院的松菸店也有不少支持者，但網友指出，缺點就是晚上十點後人煙稀少感覺較危險。南西店同樣以交通、巷弄風格取勝，但缺點為書店空間較小；充滿學院氣息的台大店雖然空間較小，但以書卷味取勝；唯一不在台北範圍的園道店也自然獲得不少台中人支持拉票，希望台中也有一間24小時書店。

網友也紛紛表態，「24小時書店主要考量是交通和出入口設計：信義、松菸及南西都有捷運經過很方便」、「信義誠品剛開幕時也是24小時營業；松菸誠品應該算是最有特色和最多功能的誠品；南西誠品很成功地為中山商圈注入新元素；一般消費者不會半夜殺到公館看書⋯⋯應該還是信義比較理想」。也有人說「小孩子才做選擇，我希望北、中、南、東都至少各一間24小時誠品」。

松菸店渾身散發文青氣息。圖／摘自誠品生活粉專
松菸店渾身散發文青氣息。圖／摘自誠品生活粉專
園道店有如悠哉貴婦。圖／摘自誠品生活粉專
園道店有如悠哉貴婦。圖／摘自誠品生活粉專
台大店化身率性年輕學子。圖／摘自誠品生活粉專
台大店化身率性年輕學子。圖／摘自誠品生活粉專
南西店為時下時髦女子模樣。圖／摘自誠品生活粉專
南西店為時下時髦女子模樣。圖／摘自誠品生活粉專
信義店散發都會雅痞男子氣場。圖／摘自誠品生活粉專
信義店散發都會雅痞男子氣場。圖／摘自誠品生活粉專

誠品 松菸 台大

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