敦南誠品接班人「信義店」呼聲最高 24小時書店4月23日揭曉

台北知名地標，也是全球首家24小時書店的誠品敦南店即將在5月31日熄燈，下一間誠品24小時書店將在哪落腳是各界關注焦點。由於數個據點各擁支持者，誠品推出「新」24 小時書店大預測，信義、松菸、南西、園道、台大這五間分店各自化身候選人，讓粉絲先選邊站，而誠品全新24小時書店將於4月23日正式揭曉。

目前誠品「新」24 小時書店呼聲最高的五間分店，由設計創作團隊「只是 ZISHI」依各店特色，擬人化為風格候選人。信義店變身為都會雅痞型男，松菸店則是變身為手抱琵琶的文青女子，年資最淺的南西店則為帶著滑板車、一身略帶古著風情的年輕女子。唯一一間沒在台北的台中園道店為戴著寬沿帽、墨鏡手抱著迷你犬的悠哉貴婦。台大店則是騎著自行車的的年輕率性男子。

五間預測分店各有支持者，目前呼聲最高的為交通方便、購物用餐機能密集的信義店；遺世獨立但腹地廣大且有誠品電影院的松菸店也有不少支持者，但網友指出，缺點就是晚上十點後人煙稀少感覺較危險。南西店同樣以交通、巷弄風格取勝，但缺點為書店空間較小；充滿學院氣息的台大店雖然空間較小，但以書卷味取勝；唯一不在台北範圍的園道店也自然獲得不少台中人支持拉票，希望台中也有一間24小時書店。