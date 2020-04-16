美翻了！李晶晶用櫻之雪鑄鐵鍋為女兒下廚打造餐桌浪漫

名媛李晶晶不僅懂時尚，也是料理高手，她透露，從小就會為女兒熬高湯，所以女兒還是Baby時她就已是法國知名鍋具Le Creuset的鐵粉了。

李晶晶指出，至今她已經入手超過10個Le Creuset鍋具，但5月將新推出的「櫻之雪鑄鐵鍋」，又讓她好心動。李晶晶還透露，喜歡Le Creuset鍋具的原因，除了很好用之外，最大主因就是喜歡Le Creuset鍋具外型時尚又繽紛多彩，烹飪時心情會很好，就像在作畫一樣。

李晶晶指出，女兒很捧場，不僅會跟她一起下廚，切切菜，在旁邊當小幫手外，也特別愛吃她煮的義大利麵。最近因為疫情關係，在家料理的機會又更頻繁了，李晶晶也大方分享她的最新「春日櫻花料理」。

李晶晶並搶先體驗使用Le Creuset的櫻之雪萬用窈窕鑄鐵鍋，設計了一道「寵女兒菜單」- 鹽漬櫻花明太子茶泡飯，她表示，這道料理不費時又營養，明太子富含的營養價值很高，很適合發育中的愛女食用。

李晶晶還甜笑著說，每天跟女兒一起用餐的時間，更是她們母女的Quality time。她喜歡為心愛的女兒烹飪各種不同風格的獨家料理，每次看到女兒吃完她煮的餐點流露出的幸福笑容，她心中就會充滿幸福感。

Le Creuset全新「櫻之雪鑄鐵鍋」，設計靈感來自春夏動人的滿樹櫻花，整套鍋具外層繪制各式深淺大小不一的粉紅色花瓣，猶如漫步在綻放飛舞在空中的櫻花樹下，徜徉於落英繽紛的春日浪漫中。本次限量上市的鍋型分別為：「萬用窈窕鑄鐵鍋」及「典藏圓鐵鍋」兩款。

其中，「萬用窈窕鑄鐵鍋」深度的鍋身設計精緻小巧，煎煮炒炸都合適，鍋內深度仍確保足夠容量。瓷器內鍋蓋靈感源於日本土鍋，氣密及防溢效果佳，煮出的米飯粒粒分明，更加Ｑ彈，散發冠軍米香味；「典藏圓鐵鍋」則適合製作煲仔飯、炸物或炆燉菜式。