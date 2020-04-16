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美少女戰士新品報到 打卡牆＋變身道具讓粉絲拍過癮
「美少女戰士華麗變身Make Up!」新品展售會即日起至5/13在高雄統一時代百貨開跑，20坪大展區較先前大三倍，除了超過700種商品外，現場還設置超大型打卡牆，五位美少女戰士等身立牌一字排開，還有變身手杖等拍照道具，現場免費入場，讓粉絲現場盡情拍照。
現場集結許多美少女戰士夢幻感十足新品，像是被熱烈詢問的「月光螺旋愛心神杖造型唇蜜」首次亮相，外型有如縮小版的愛心神杖。「美少女戰士迷你香水」則變身蝴蝶結款式，味道為桃子、茉莉、青蘋果、檸檬、廣藿香、雪絨花等萃取精華，這次更推出大蝴蝶結造型香水。香氛系列還有兩款體香膏，分別為柑橘味「蝴蝶結」和果香調的「五芒星」。
防疫期間人人酒精、乾洗手不離身，手部也因此特別容易乾燥，新品「美少女戰士香氛抗菌護手霜」，尤加利味道相當清爽，對粉絲來說也是相當實用的周邊商品。
另外小資入門價的美戰周邊還有「美少女戰士蝴蝶結造型卡套」共有五種顏色；「美少女戰士造型滑鼠墊」共六種款式包括月光仙子、蝴蝶結、制服、小小兔等造型。「美少女戰士雙色髮飾」、「露娜Ｕ形枕」、「美少女戰士雙層玻璃杯」等吸睛周邊。
「美少女戰士華麗變身Make Up!」新品展售會高雄場
日期：即日起至5/13
地點：統一時代百貨高雄店1樓（大門入口旁）
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