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母親節就是要bling bling 閃亮鑽表討好母親 鑽石火光不手軟

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
鑽石與寶石閃亮的驚艷光澤，用火光討好媽媽的心。圖 / PIAGET提供。
鑽石與寶石閃亮的驚艷光澤，用火光討好媽媽的心。圖 / PIAGET提供。

有些事，不需要時間等待，應當起而行、即時而行，一如盡孝、一如每年一度的母親節。或許就從獻上一只散發閃亮寶石光芒的鑽石腕表，討好媽媽的心。海瑞溫斯頓（Harry Winston）第五大道Avenue Classic系列Aurora腕表，以鮮明筆直的線條，除還原紐約第五大道的街景輪廓，白鑽和彩色剛玉交疊輝映的彩色光芒，與玫瑰金錶殼溫潤的紅金視覺，散發出1920、1930年代流行的裝飾藝術（Art Deco）風情。

伯爵（PIAGET）的Limelight Gala系列18K白金高級珠寶鑽表，表殼兩側劃出一道曼妙線條，像是一個充滿想像的幾何符號，同時32毫米的白金表殼還鑲滿總重2.91克拉、總計305顆的白鑽，機芯並採用伯爵自製690P石英機芯，但媽媽看到鑲滿鑽石的表面，想必已經非常開心。

如果是童心未泯的媽媽，宇舶（Hublot）則送上精選的粉色系鑽表，重新發掘媽媽心中的粉色少女心。Hublot的Big Bang One Click Sang Bleu粉紫精鋼鑽表，以柔美的粉紫色調，帶來唯美浪漫風格。團團轉動的幾何形指針，跳脫傳統設計框架，也如媽媽不再受時間限制、享受時光的甜美，像是表面上鑲嵌總重約0.7克拉的48顆鑽石，盡情閃耀。

Hublot，Big Bang，Big Bang One Click Sang Bleu 粉紫鑽表，精鋼，39毫米，時間顯示，鑲嵌48顆鑽石，總重約0.7克拉，全球限量200只，52萬元。圖 / HUBLOT提供。
Hublot，Big Bang，Big Bang One Click Sang Bleu 粉紫鑽表，精鋼，39毫米，時間顯示，鑲嵌48顆鑽石，總重約0.7克拉，全球限量200只，52萬元。圖 / HUBLOT提供。
PIAGET，Limelight Gala鑽表，白金，32毫米，時間顯示，鑲嵌305顆明亮式圓形切割美鑽，總重約2.91cts，價格店洽。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Limelight Gala鑽表，白金，32毫米，時間顯示，鑲嵌305顆明亮式圓形切割美鑽，總重約2.91cts，價格店洽。圖 / PIAGET提供。
Harry Winston，Avenue Classic系列Aurora腕表，玫瑰金，石英機芯，鑲嵌50顆圓形明亮式切工鑽石、12顆長形切工粉紅剛玉，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston，Avenue Classic系列Aurora腕表，玫瑰金，石英機芯，鑲嵌50顆圓形明亮式切工鑽石、12顆長形切工粉紅剛玉，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。

腕表 紐約

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