母親節就是要bling bling 閃亮鑽表討好母親 鑽石火光不手軟

有些事，不需要時間等待，應當起而行、即時而行，一如盡孝、一如每年一度的母親節。或許就從獻上一只散發閃亮寶石光芒的鑽石腕表，討好媽媽的心。海瑞溫斯頓（Harry Winston）第五大道Avenue Classic系列Aurora腕表，以鮮明筆直的線條，除還原紐約第五大道的街景輪廓，白鑽和彩色剛玉交疊輝映的彩色光芒，與玫瑰金錶殼溫潤的紅金視覺，散發出1920、1930年代流行的裝飾藝術（Art Deco）風情。

伯爵（PIAGET）的Limelight Gala系列18K白金高級珠寶鑽表，表殼兩側劃出一道曼妙線條，像是一個充滿想像的幾何符號，同時32毫米的白金表殼還鑲滿總重2.91克拉、總計305顆的白鑽，機芯並採用伯爵自製690P石英機芯，但媽媽看到鑲滿鑽石的表面，想必已經非常開心。