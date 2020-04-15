母親節就是要bling bling 閃亮鑽表討好母親 鑽石火光不手軟
有些事，不需要時間等待，應當起而行、即時而行，一如盡孝、一如每年一度的母親節。或許就從獻上一只散發閃亮寶石光芒的鑽石腕表，討好媽媽的心。海瑞溫斯頓（Harry Winston）第五大道Avenue Classic系列Aurora腕表，以鮮明筆直的線條，除還原紐約第五大道的街景輪廓，白鑽和彩色剛玉交疊輝映的彩色光芒，與玫瑰金錶殼溫潤的紅金視覺，散發出1920、1930年代流行的裝飾藝術（Art Deco）風情。
伯爵（PIAGET）的Limelight Gala系列18K白金高級珠寶鑽表，表殼兩側劃出一道曼妙線條，像是一個充滿想像的幾何符號，同時32毫米的白金表殼還鑲滿總重2.91克拉、總計305顆的白鑽，機芯並採用伯爵自製690P石英機芯，但媽媽看到鑲滿鑽石的表面，想必已經非常開心。
如果是童心未泯的媽媽，宇舶（Hublot）則送上精選的粉色系鑽表，重新發掘媽媽心中的粉色少女心。Hublot的Big Bang One Click Sang Bleu粉紫精鋼鑽表，以柔美的粉紫色調，帶來唯美浪漫風格。團團轉動的幾何形指針，跳脫傳統設計框架，也如媽媽不再受時間限制、享受時光的甜美，像是表面上鑲嵌總重約0.7克拉的48顆鑽石，盡情閃耀。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言