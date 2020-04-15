7-11「居家應援箱」限量預購！米、油、麵、罐頭一次備妥　最高現省超過400元

防疫期間許多消費者大量採買民生用品與囤糧食材，超商看準大眾需求，除了推出更划算的箱購之外，也貼心設計的組合式的「居家應援箱」，以超值價格一次備妥泡麵、飲料、零食等。

即日起至5月12日7－ELEVEN推出500元、800元等兩種規格的「居家應援箱」預購，各限量1萬組，箱內有米、油、麵、罐頭等囤糧必備食材，最高現省超過400元，適合忙碌的小資族，預購後可於4月22日至5月19日至原店取貨。

7－ELEVEN推出的500元「居家應援箱」內含皇家榖堡台東履歷米、泰山純芥花油1L、好媽媽番茄汁鯖魚、好媽媽特製燒鰻－無添加、大甲乾麵－經典炸醬3入裝、好勁道家常麵條、統一麵肉燥風味5入裝，原價806元、1箱現省306元；800元「居家應援箱」內含皇家榖堡台東履歷米2包、泰山純芥花油1L、好媽媽番茄汁鯖魚2個、好媽媽特製燒鰻－無添加、愛之味土豆麵筋、愛之味脆瓜、大甲乾麵－香辣（全素）3入裝、好勁道家常麵條2包、統一麵肉燥風味5入裝，原價1,269元、1箱現省469元。