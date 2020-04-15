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7-11「居家應援箱」限量預購！米、油、麵、罐頭一次備妥　最高現省超過400元

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN即日起至5月12日推出500元、800元等兩種規格的「居家應援箱」預購，各限量1萬組。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN即日起至5月12日推出500元、800元等兩種規格的「居家應援箱」預購，各限量1萬組。圖／7－ELEVEN提供

防疫期間許多消費者大量採買民生用品與囤糧食材，超商看準大眾需求，除了推出更划算的箱購之外，也貼心設計的組合式的「居家應援箱」，以超值價格一次備妥泡麵、飲料、零食等。

即日起至5月12日7－ELEVEN推出500元、800元等兩種規格的「居家應援箱」預購，各限量1萬組，箱內有米、油、麵、罐頭等囤糧必備食材，最高現省超過400元，適合忙碌的小資族，預購後可於4月22日至5月19日至原店取貨。

7－ELEVEN推出的500元「居家應援箱」內含皇家榖堡台東履歷米、泰山純芥花油1L、好媽媽番茄汁鯖魚、好媽媽特製燒鰻－無添加、大甲乾麵－經典炸醬3入裝、好勁道家常麵條、統一麵肉燥風味5入裝，原價806元、1箱現省306元；800元「居家應援箱」內含皇家榖堡台東履歷米2包、泰山純芥花油1L、好媽媽番茄汁鯖魚2個、好媽媽特製燒鰻－無添加、愛之味土豆麵筋、愛之味脆瓜、大甲乾麵－香辣（全素）3入裝、好勁道家常麵條2包、統一麵肉燥風味5入裝，原價1,269元、1箱現省469元。

全家便利商店將於4月22日開賣的「祈福防疫箱」除了飲料與食品之外，還有衛生紙、抗菌液等用品，內含麥香奶茶TP300共6瓶、碗裝炸醬麵2碗、排骨雞麵2包、孔雀餅乾隨身包1包、蘇打餅1包、蝦味先（原味）1包、樂事經典原味洋芋片64g、乖乖奶油椰子1包、超柔抽取式衛生紙2包、潔膚紙巾2包、水神抗菌液補充瓶1瓶、祈福咖啡卡（中杯熱美式2杯）等12項商品，商品價值490元、售價259元（約52折），搭配指定信用卡可再折20元，相當於49折優惠，限量5萬箱售完為止。

全家便利商店看準箱裝購物需求，4月22日將推出限量5萬箱的「祈福防疫箱」，內含泡麵、飲品、零食、抗菌液、咖啡卡等12類商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店看準箱裝購物需求，4月22日將推出限量5萬箱的「祈福防疫箱」，內含泡麵、飲品、零食、抗菌液、咖啡卡等12類商品。圖／全家便利商店提供
7－ELEVEN即日起至5月12日推出800元的「居家應援箱」預購，1箱現省469元，限量1萬組。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN即日起至5月12日推出800元的「居家應援箱」預購，1箱現省469元，限量1萬組。圖／7－ELEVEN提供
全家便利商店4月22日將推出限量5萬箱的「祈福防疫箱」，售價259元（約52折）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月22日將推出限量5萬箱的「祈福防疫箱」，售價259元（約52折）。圖／全家便利商店提供
7－ELEVEN即日起至5月12日推出500元的「居家應援箱」預購，1箱現省306元，限量1萬組。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN即日起至5月12日推出500元的「居家應援箱」預購，1箱現省306元，限量1萬組。圖／7－ELEVEN提供

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