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網購「寵媽大作戰」最低下殺3折起！專櫃美妝、家電超優惠快買一波

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
KOSE高絲雪肌精超值組，草莓網驚喜價1,899元。圖／草莓網提供
KOSE高絲雪肌精超值組，草莓網驚喜價1,899元。圖／草莓網提供

防疫期間許多人採買民生用品或滿足購物慾都仰賴網購，邁入母親節檔期，各家網購平台也卯足全力拚買氣，主打專櫃美妝、智能家電、餐廚鍋具、蛋糕美食等，最低下殺3折起，再搭配滿額贈優惠、抽獎活動，讓消費者寵媽也能省荷包，尤其獨家特惠組更值得鎖定。

momo購物網母親節專櫃化妝品預購會業績開紅盤，去年進駐設立旗艦館的蘭蔻自4月初活動開跑至今業績成長5倍，Kiehl's契爾氏、資生堂、植村秀、伊麗莎白雅頓等專櫃品牌也衝出3倍成長，除了經典商品、品牌年度新品之外，momo購物網也祭出母親節必搶的囤貨特惠組、買1送10優惠組、限量加大版超值款等組合，精選商品下殺3折起、精選優惠專櫃彩妝保養品再享9折。限時優惠組合包括蘭蔻小黑瓶買50ml送30ml，4月16日前特價3,690元；資生堂百優精純乳霜買1送6組特價2,340元；雪花秀滋陰生人蔘修護霜好禮11件組特價6,980元。

博客來即日起至5月10日推出「寵媽大作戰」活動，主打母親節蛋糕、餐廚鍋具、美妝保養，百貨母親節檔期限定優惠組等，熱銷商品下殺3折起，五一勞動節當天加碼全館結帳滿千再9折，5月7、8日博客來會員日全館不限金額結帳再9折起，滿額最高再送200元E-Coupon。美妝保養首推Kanebo佳麗寶ALLIE高效防曬亮白水凝乳燦爛光澤組特價1,699元、獨家的AVEDA蘊活光萃寵愛組特價2,399元；餐廚鍋具推薦瑞士原裝Swiss Diamond XD瑞仕鑽石鍋經典回饋6件組特價18,800元、日本YAMAKA moomin嚕嚕米藍染原畫陶瓷微波碗3入組特價1,408元。

美妝跨境網站「草莓網」即日起至4月27日推出「愛Mommy妝美麗」活動，美妝、護膚、精品香氛組合下殺5折起，消費滿3,999元送520現金券，SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜100g優惠價4,999元，KOSE高絲雪肌精超值組360ml X 2入＋20ml X 2入優惠價1,899元；LANCOME蘭蔻超進化肌因賦活露100ml優惠價4,249元，HERMES愛馬仕橘采星光女香乳液組合優惠價2,899元。

松果購物即日起至5月10日推出母親節活動，單筆消費滿888元現折60元、滿2,000元現折160元、滿3,600元現折300元，共有蛋糕甜點、餐廚用品、3C家電、美妝等超過300款商品促銷優惠，小米有品靜音智能掃地機推出破盤狂殺2.8折，AIRFRYER渦輪氣炸鍋8.8折特價，4大滾輪模式接摩的三貴加熱SPA足浴機下殺3.7折起。

SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜100g，草莓網優惠價4,999元。圖／草莓網提供
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momo購物網專櫃化妝品預購會，4月底前加碼單筆消費滿額登記抽dyson吹風機、10% momo幣。圖／momo購物網提供
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蘭蔻「極光水」超極光活粹晶露搶先體驗組，momo購物網特價3,150元。圖／momo購物網提供
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松果購物即日起至5月10日推出母親節活動，祭出消費滿額現折與超過300款商品促銷。圖／松果購物提供
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LANCOME蘭蔻小黑瓶超進化肌因賦活露100ml，草莓網優惠價4,249元。圖／草莓網提供
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Kiehl's契爾氏「小紅瓶」11KDa超導全效修護露30ml獨家好禮3件組，momo購物網特價2,200元。圖／momo購物網提供
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小瓦智慧掃地機器人青春版，松果購物5月10日前2.8折特價5,699元。圖／松果購物提供
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日本YAMAKA moomin嚕嚕米藍染原畫陶瓷微波碗3入組，博客來特價1,408元。圖／博客來提供
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資生堂百優精純乳霜買1送6組，momo購物網特價2,340元。圖／momo購物網提供
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博客來獨家推出AVEDA蘊活光萃寵愛組，特價2,399元。圖／博客來提供
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SK-II青春露KOKESHI TOKYO GIRL（奧運限定）組，博客來特價11,835元。圖／博客來提供
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母親節 蘭蔻

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