網購「寵媽大作戰」最低下殺3折起！專櫃美妝、家電超優惠快買一波

防疫期間許多人採買民生用品或滿足購物慾都仰賴網購，邁入母親節檔期，各家網購平台也卯足全力拚買氣，主打專櫃美妝、智能家電、餐廚鍋具、蛋糕美食等，最低下殺3折起，再搭配滿額贈優惠、抽獎活動，讓消費者寵媽也能省荷包，尤其獨家特惠組更值得鎖定。

momo購物網母親節專櫃化妝品預購會業績開紅盤，去年進駐設立旗艦館的蘭蔻自4月初活動開跑至今業績成長5倍，Kiehl's契爾氏、資生堂、植村秀、伊麗莎白雅頓等專櫃品牌也衝出3倍成長，除了經典商品、品牌年度新品之外，momo購物網也祭出母親節必搶的囤貨特惠組、買1送10優惠組、限量加大版超值款等組合，精選商品下殺3折起、精選優惠專櫃彩妝保養品再享9折。限時優惠組合包括蘭蔻小黑瓶買50ml送30ml，4月16日前特價3,690元；資生堂百優精純乳霜買1送6組特價2,340元；雪花秀滋陰生人蔘修護霜好禮11件組特價6,980元。

博客來即日起至5月10日推出「寵媽大作戰」活動，主打母親節蛋糕、餐廚鍋具、美妝保養，百貨母親節檔期限定優惠組等，熱銷商品下殺3折起，五一勞動節當天加碼全館結帳滿千再9折，5月7、8日博客來會員日全館不限金額結帳再9折起，滿額最高再送200元E-Coupon。美妝保養首推Kanebo佳麗寶ALLIE高效防曬亮白水凝乳燦爛光澤組特價1,699元、獨家的AVEDA蘊活光萃寵愛組特價2,399元；餐廚鍋具推薦瑞士原裝Swiss Diamond XD瑞仕鑽石鍋經典回饋6件組特價18,800元、日本YAMAKA moomin嚕嚕米藍染原畫陶瓷微波碗3入組特價1,408元。

美妝跨境網站「草莓網」即日起至4月27日推出「愛Mommy妝美麗」活動，美妝、護膚、精品香氛組合下殺5折起，消費滿3,999元送520現金券，SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜100g優惠價4,999元，KOSE高絲雪肌精超值組360ml X 2入＋20ml X 2入優惠價1,899元；LANCOME蘭蔻超進化肌因賦活露100ml優惠價4,249元，HERMES愛馬仕橘采星光女香乳液組合優惠價2,899元。