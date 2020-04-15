誰敢跟小S比舞技？女兒許曦文薄紗跳芭蕾 接亞洲代言

是誰那麼大膽，敢跟國際巨星小S比舞技？那就是小S的14歲長女許曦文Elly，她以星二代的姿態闖蕩演藝圈，不僅登上時尚雜誌封面、服裝代言等，又被美妝保養品牌「寵愛之名」相中，簽下成為亞洲區代言人，最新廣告曝光，她在片中穿起薄紗芭蕾舞衣，秀出超強的好舞技，包括翻跟斗、劈腿等，長髮飄逸展現青春無畏的風格。

在廣告中，呈現出許曦文學跳舞的心路歷程，從萌芽，中間經歷挫折，媽媽小S用愛給予鼓勵，最後跳出完美舞姿，展現出寵愛之名，在廣告中想傳遞「對世界好奇、對內心探索、在成長中逐夢、在逐夢中踏實」的女人成長歷程。

在形象廣告中，許曦文穿上飄逸薄紗的芭蕾舞衣，跳出她練習已久的芭蕾舞技，中間還敷上寵愛之名的生物纖維面膜，因為非常服貼的特性，她邊敷面膜邊跳舞、翻跟斗，讓Elly笑說「一邊跳舞、一邊保養，太省時了」。這回成為寵愛之名的亞洲代言人，問許曦文對未來的期許，她則笑說「長更高」。