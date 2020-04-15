頂好34周年慶天天超低價！購物掃悠遊付最高15%回饋

防疫期間在家自煮風潮盛行，不少消費者選擇從網路訂購生鮮食材，服務愈來愈多的網購族群，即日起至4月22日的頂好超市34周年慶活動，超過35個品牌祭出超低優惠價，網路下單亦能同步享有與門市相同的商品優惠價，同時，頂好也與悠遊付合作電子支付服務，即日起至5月31日，以悠遊付掃碼消費最高可享15%回饋。

周年慶期間頂好推出超過35個強檔品牌折扣促銷，包含知名飲品大廠可口可樂、立頓、悅氏及防疫自煮必備味丹速食麵全系列等商品，推出消費滿100元再折10元的優惠；針對清潔需求則有花王全系列商品及南僑DM商品滿200元再折20元的活動；此外居家必備用品P&G全品牌也推出滿200元再折20元的優惠折扣。

同時，頂好也與悠遊付合作電子支付服務，即日起至5月31日，凡以悠遊付掃碼消費單筆滿200元，即可獲得悠遊付最高回饋30元儲值金，期間每帳戶最高可回饋100元。