聽新聞
test
0:00 / 0:00
頂好34周年慶天天超低價！購物掃悠遊付最高15%回饋
防疫期間在家自煮風潮盛行，不少消費者選擇從網路訂購生鮮食材，服務愈來愈多的網購族群，即日起至4月22日的頂好超市34周年慶活動，超過35個品牌祭出超低優惠價，網路下單亦能同步享有與門市相同的商品優惠價，同時，頂好也與悠遊付合作電子支付服務，即日起至5月31日，以悠遊付掃碼消費最高可享15%回饋。
周年慶期間頂好推出超過35個強檔品牌折扣促銷，包含知名飲品大廠可口可樂、立頓、悅氏及防疫自煮必備味丹速食麵全系列等商品，推出消費滿100元再折10元的優惠；針對清潔需求則有花王全系列商品及南僑DM商品滿200元再折20元的活動；此外居家必備用品P&G全品牌也推出滿200元再折20元的優惠折扣。
同時，頂好也與悠遊付合作電子支付服務，即日起至5月31日，凡以悠遊付掃碼消費單筆滿200元，即可獲得悠遊付最高回饋30元儲值金，期間每帳戶最高可回饋100元。
頂好表示，疫情期間「頂好新鮮GO」與Lalamove啦啦快送合作的訂單量有2倍的成長，目前配送至台北市12個行政區、新北市淡水區，最快2小時即可送到家。根據統計，下班前1至2小時為下單訂購的高峰期，高達8成皆為訂購生鮮品項，顯示消費者習慣於下班前訂購晚餐的食材，省去逛街買菜的時間。「頂好新鮮GO」採取專人、專件配送方式，同時消費滿1,000元 (折扣後實際付款金額) 即可享有免運費服務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言