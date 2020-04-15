《夫婦的世界》正宮金喜愛拎20萬DELVAUX超霸氣 搭Valextra顯氣質壓制小三

劇情幾乎是以快轉模式推進的《夫婦的世界》，正宮金喜愛的爆發力演技也令人印象深刻，在劇中她身為家醫科職業婦女的人設，也需要重量級的配件來幫襯，請出要價近20萬的DELVAUX，助長她的氣勢。

金喜愛選用的DELVAUX Brillant黑色牛皮中型肩背手提包，是品牌的經典款，孔曉振在《沒關係是愛情啊》中曾選用，金喜善演出《有品位的她》也是搭襯Brillant來做為正宮的奢華配備，Brillant誕生於1958年，迄今仍是品牌經典之一，今年春夏向街頭文化靠攏，以刺繡、塗鴉藝術、都會感、線條作為設計創意。