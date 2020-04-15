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《夫婦的世界》正宮金喜愛拎20萬DELVAUX超霸氣 搭Valextra顯氣質壓制小三

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
金喜愛（左）身穿Max Mara大衣，手拎Brillant黑色牛皮中型肩背手提包，壓制小三韓素希。圖／取自jtbc IG
金喜愛（左）身穿Max Mara大衣，手拎Brillant黑色牛皮中型肩背手提包，壓制小三韓素希。圖／取自jtbc IG

劇情幾乎是以快轉模式推進的《夫婦的世界》，正宮金喜愛的爆發力演技也令人印象深刻，在劇中她身為家醫科職業婦女的人設，也需要重量級的配件來幫襯，請出要價近20萬的DELVAUX，助長她的氣勢。

金喜愛選用的DELVAUX Brillant黑色牛皮中型肩背手提包，是品牌的經典款，孔曉振在《沒關係是愛情啊》中曾選用，金喜善演出《有品位的她》也是搭襯Brillant來做為正宮的奢華配備，Brillant誕生於1958年，迄今仍是品牌經典之一，今年春夏向街頭文化靠攏，以刺繡、塗鴉藝術、都會感、線條作為設計創意。

而金喜愛選用的另一只包款Alaïa，在韓劇和日劇中都是上鏡率高的品牌，以鏤空、車縫等細節設計聞名；此外，她也搭襯了顯氣質的義大利包款Valextra，這也是每部韓劇必備的經典Iside系列。而金喜愛在戲中多次以Max Mara白色大衣現身，或許是以此諷刺小三、彰顯正宮的無瑕，另外，在前幾集劇情中也可以看到金喜愛穿上一襲深卡其色風衣，則是出自PRADA的設計。不過該件風衣是上一季的款式，本季有類似但顏色較亮、偏米色的款式可選擇。

DELVAUX Brillant黑色牛皮中型肩背手提包，售價19萬7,600元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Brillant黑色牛皮中型肩背手提包，售價19萬7,600元。圖／DELVAUX提供
和金喜愛在劇中穿的風衣類似款，安格斯山羊毛混紡風衣，售價11萬6,500元。圖／PRADA提供
和金喜愛在劇中穿的風衣類似款，安格斯山羊毛混紡風衣，售價11萬6,500元。圖／PRADA提供
金喜愛身穿Max Mara大衣，配襯Alaïa包款。圖／取自jtbc IG
金喜愛身穿Max Mara大衣，配襯Alaïa包款。圖／取自jtbc IG
DELVAUX Brillant春夏新款撞色牛皮小型肩背手提包，售價17萬6,600元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Brillant春夏新款撞色牛皮小型肩背手提包，售價17萬6,600元。圖／DELVAUX提供
Valextra經典Iside玫瑰粉，售價96,980元。圖／ART HAUS提供
Valextra經典Iside玫瑰粉，售價96,980元。圖／ART HAUS提供
金喜愛手拎義大利Valextra包款。圖／取自jtbc IG
金喜愛手拎義大利Valextra包款。圖／取自jtbc IG
金喜愛身穿Max Mara大衣，展現正宮氣勢。圖／取自jtbc IG
金喜愛身穿Max Mara大衣，展現正宮氣勢。圖／取自jtbc IG

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