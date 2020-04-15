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豬排、生薑燒肉還有鰻魚飯！「吉豚屋」連15天外帶85折

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
吉豚屋推出連續15天的外帶85折優惠。圖／吉豚屋提供
吉豚屋推出連續15天的外帶85折優惠。圖／吉豚屋提供

來自日本的連鎖豬排專門店「吉豚屋KATSUYA」，自即日起推出連續15天的外帶優惠方案，主餐皆可享85折優惠；單筆滿199元，再贈送惡之華電影優惠券。另外使用Ubereats下訂，另贈送湯品兌換券。

已經有超過21年歷史的吉豚屋，在全球設有400間門市，並於2015年登台，目前在台北、新北設有多間門市。在新冠肺炎（COVID-19）疫情持續的狀況下，吉豚屋自2月新推出生薑燒豚附炸海老、生薑燒肉拉麵等系列餐點，並於4月起限時2個月販售鰻魚系列產品，藉由日本傳統的元氣料理，讓民眾可以在疫情期間補充能量與體力。

自4月15日起，吉豚屋限時15天推出「外帶主餐享85折」的優惠活動。而隨著日本動漫改編的電影「惡之華」將於4月24日在台上映，民眾在吉豚屋消費滿199元，也可獲得「惡之華」電影優惠券。若於Ubereats訂購滿199元，除贈送電影優惠券，再贈送湯品兌換券。吉豚屋的和億北車店、館前店、誠品信義店、家樂福重新店等4間門市，還有推出餐期便當快取服務，方便民眾預約購買。

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