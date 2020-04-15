防疫期間遠百優惠不手軟 母親節滿2千抽車共送5台車

一場疫情影響多數民眾的生活並帶來消費行為的改變，最需要人流的百貨、餐飲首當其衝，遠東百貨指出，因外出、聚餐行為減少，導致3月餐飲衰退2成，但相對下外送、外帶行為變多、電商也成長2倍多。遠百營運長林彰豐強調，雖然疫情影響生意，但顧客還是要養住，該有的優惠不能手軟。去年遠百母親節沒送汽車大獎，反而今年母親節全台將送出5台汽車、總價近300萬元。

因為有信義A13加入，遠百第一季業績穩住、小幅成長2％，林彰豐指出，防疫做得好、業績才會好。餐飲為求生存，現在全台遠百有7成餐廳加入外送行列，同時推出外帶便當也相當受到民眾歡迎。以A13鼎泰豐為例，實體店業績一天最高可達70萬元，而外送業績一天最高可達40萬，外送業績占了近6成，也因為外送效益高，至今業績仍有成長。另外，海底撈推出消費超過3千可到府外燴服務，民眾有張桌子就能吃，疫情後外燴服務需求也較過去成長2.5倍。

遠百母親節檔期全台11店4/16至5/12開跑，持HAPPY GO卡全館單筆消費滿2千元可參加汽車抽獎，信義、寶慶店將送出價值53萬5千元的NISSAN MARCH靈巧心動版；板大、中山為價值49萬9千元的KIA picanto1.2經典版；桃園、新竹將送出價值62萬8千元的SUZUKI IGNIS；台中、嘉義、花蓮為價值59萬9千元的LUXGEN S3-3D安全豪華版；台南、高雄為價值59萬9千元的Hyundai ELANTRA 1.6L。

百貨服飾當日累計5千送5百；台中店精品單筆滿2萬送1千；信義、板大、桃園、新竹名品單筆滿1萬送1千；保健器材單筆5千送5百；大家電單筆滿萬送千。