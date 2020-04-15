故宮揪Hello Kitty賣萌 青花瓷凱蒂貓魔法包獲國際金獎

Hello Kitty和故宮跨界聯名，帶來雙品牌合作的新鮮感，專利設計旅行魔法包以青花瓷風格的Hello Kitty圖樣設計，兼具美觀與實用，在2017年榮獲法國巴黎國際發明展金牌獎。

由台灣品牌deya（台語「袋子」諧音）邀集Hello Kitty x 故宮首度跨界聯名，開發旅行魔法包，後背包轉變為手提只要10秒就可快速搞定。運用青花瓷藍的古典優雅為設計風格的凱蒂貓，結合國立故宮博物院經典文物，打造了限定青花瓷風繪圖Kitty圖紋，是以結合在地文化、可愛俏皮、機能時尚三者兼具的概念，為出發點打造。