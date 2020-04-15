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故宮揪Hello Kitty賣萌 青花瓷凱蒂貓魔法包獲國際金獎

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Hello Kitty x 故宮的聯名旅行魔法包於4月14日起在募資平台上線。圖／聯合文創提供
Hello Kitty x 故宮的聯名旅行魔法包於4月14日起在募資平台上線。圖／聯合文創提供

Hello Kitty故宮跨界聯名，帶來雙品牌合作的新鮮感，專利設計旅行魔法包以青花瓷風格的Hello Kitty圖樣設計，兼具美觀與實用，在2017年榮獲法國巴黎國際發明展金牌獎。

由台灣品牌deya（台語「袋子」諧音）邀集Hello Kitty x 故宮首度跨界聯名，開發旅行魔法包，後背包轉變為手提只要10秒就可快速搞定。運用青花瓷藍的古典優雅為設計風格的凱蒂貓，結合國立故宮博物院經典文物，打造了限定青花瓷風繪圖Kitty圖紋，是以結合在地文化、可愛俏皮、機能時尚三者兼具的概念，為出發點打造。

Hello Kitty x 故宮聯名旅行魔法包的材質為防潑水、耐髒污，以旅行角度為出發採用輕量設計，一個包包共有三種用法，可做為後背、手提或收納袋使用，當包款作為後背包之用時，還可裝下13吋電腦以及A4文件，作為輕便的短期差旅包也相當適合。有系統的收納設計，包括實用口袋與夾層，都讓隨身物品妥善收納，這次deya也因應消費者提出的需求，將左右兩邊側袋設計為彈性口袋，以變收納水壺或雨具，新增的拉鍊式夾層讓收納更有層次。Hello Kitty x 故宮聯名旅行魔法包，將於即日起在募資平台上線，超早鳥最高可享82折優惠，詳請可上網查詢https://bit.ly/39qmKRC。

Hello Kitty x 故宮的聯名旅行魔法包在2017年榮獲法國巴黎國際發明展金牌獎。圖／聯合文創提供
Hello Kitty x 故宮的聯名旅行魔法包在2017年榮獲法國巴黎國際發明展金牌獎。圖／聯合文創提供

故宮 Hello Kitty

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