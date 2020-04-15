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《夫婦的世界》PRADA風衣過季了？新款加上蝴蝶結超可愛！
韓國女星金喜愛在韓劇《夫婦的世界》裡穿了很多套氣勢逼人的風衣、大衣外套系列服裝，可以視為職場女性力量的展現，又或者是遭老公背叛妻子的堅強偽裝。其中一套PRADA風衣，隨著劇情播出後也備受熱議，尤其金喜愛搭配高領針織衣的穿法，更是充滿俐落霸氣感。
不過這件風衣其實是PRADA上一季的設計了，本季另有許多類似款，同樣可以穿出正宮的自信、瀟灑氣質。包括細節非常類似，同樣擁有反摺條紋元素袖子，但顏色更淺、更明亮的短版安格斯山羊毛混紡風衣，還有增添了些許甜美女人味，領口配有黑色蝴蝶結裝飾的長版風衣，增添了些許甜美女人味。
除了淺色款式，深色款式也有新選擇，像是衣擺更顯柔軟飄逸的繫腰帶黑色風衣，以及領片更複雜、更有設計感的雙排扣深藍色風衣。
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