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年底前拼30家！foodpanda熊貓嚴選虛擬超市 20分鐘超快到貨

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
foodpanda自有電商品牌「熊貓嚴選」自建倉庫首度揭密，透過大數據控管搭配單純的出貨人力，加上現有的外送資源，達成20分鐘快速到貨的服務。記者黃筱晴／攝影
foodpanda自有電商品牌「熊貓嚴選」自建倉庫首度揭密，透過大數據控管搭配單純的出貨人力，加上現有的外送資源，達成20分鐘快速到貨的服務。記者黃筱晴／攝影

疫情意外加速帶動新零售時代轉型，也讓原本主要以美食外送服務為主的foodpanda順勢加快在台推出「熊貓嚴選」虛擬超市的腳步。自去年底推出第一家店開始，短短4個月左右已在北台灣擁有10個虛擬超市據點，提供20種品類、超過500個品牌、高達2,000種商品選擇，更主打下單後20分鐘快速送達，讓消費者不再需要大量採購與囤貨，透過即時外送服務作為家中「第二個雲端冰箱」。

熊貓嚴選是以自建倉庫、自控庫存、自己外送的一條龍流程，精準掌握消費者偏好品項與購物行為，讓foodpanda可透過共享外送資源與大數據分析，讓虛擬超市效益最大化。以下四大關鍵更讓熊貓嚴選達成快速拓點、提供多元商品並靈活調整上架品類的目標，包括：分析超過百萬張訂單與消費者高密度區，找出20分鐘外送距離內可服務最多購物人口的倉庫據點；直接與原廠供應商如可口可樂、統一等進貨，有效控管物流、降低營運成本，定價更有彈性；每周分析消費者偏好品項與購物行為等大數據，動態調整銷售品項、排序與備貨，減少庫存損失；以及從接單到出貨一條龍服務，加快派送效率。再加上近來因疫情影響，民眾減少出門頻率，更推升了一波訂單高峰。

foodpanda提供消費者一站式的購物體驗，多樣化的生鮮、日用品，甚至祭祀用品都能一次搞定。圖／foodpanda提供
foodpanda提供消費者一站式的購物體驗，多樣化的生鮮、日用品，甚至祭祀用品都能一次搞定。圖／foodpanda提供

熊貓嚴選業務總監Denis Aksenov分享，將於2020年底於全台主要城市共拓展約30個據點，讓中南部主要城市的消費者也能享受虛擬超市的便利性之外，未來也會共享數據協助其他合作夥伴拓展市場，甚至可能推出自有品牌商品，滿足瞬息萬變的市場需求。

foodpanda於去年底開始積極拓展「熊貓嚴選」新服務，目前提供20種品類、超過500個品牌、高達2,000種商品選擇。記者黃筱晴／攝影
foodpanda於去年底開始積極拓展「熊貓嚴選」新服務，目前提供20種品類、超過500個品牌、高達2,000種商品選擇。記者黃筱晴／攝影
熊貓嚴選業務總監Denis Aksenov（左）親自揭秘「熊貓嚴選」內湖倉庫。記者黃筱晴／攝影
熊貓嚴選業務總監Denis Aksenov（左）親自揭秘「熊貓嚴選」內湖倉庫。記者黃筱晴／攝影

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