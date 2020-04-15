New Balance、Converse重磅聯名齊發 你最想收哪一雙鞋？

又有重量級聯名鞋報到！其中New Balance與韓國潮牌thisisneverthat合作系列最受矚目；而Converse與和Tyler, The Creator攜手的GOLF le FLEUR* Gianno系列同樣話題滿滿。

New Balance第三次跟thisisneverthat聯名合作，卻是品牌首次正式引進台灣銷售，讓熱愛街頭潮流的人不用透過代買，就能入手。單品以軍事風格為主，採用以軍綠、米白、黑色等色調，細節加入同色系聯名鏤空Logo做為設計點綴搭配洗舊質感。但潮流玩家們最在意的還是剛在韓國一上架就熱銷斷碼的同系列ML827鞋，以復古跑鞋為基底，搭配流線型的鞋身。配色則延續聯名系列服飾的黑，更有特殊卡其色做為設計主調，並搭載ABZORB緩震中底科技，既帥氣又好穿。

New Balance與韓國潮牌thisisneverthat合作系列鏤空Logo T恤1,680元、短褲2,480元。圖／New Balance提供

另外，Converse與Tyler和Converse的設計團隊花了近兩年的時間，從色彩、合腳度和比例等方面打造出全新的GOLF le FLEUR* Gianno系列鞋。鞋面材質延續有著多種材質組合，包括皮革、麂皮和網布，鞋面上的迷你凹凸花紋圖案，呼應外底的幾何圖案。Tyler致力於運用色彩和紋理，使其更加突出，因此這系列他透過明亮的淺粉色和天藍色來表達創作理念。另外，在加入跑鞋和籃球鞋等復古鞋型元素的同時，Tyler還將柔和的線條引入，飾以小花圖案，以一個不拘於傳統且多元化的風格呈現在消費者面前。

New Balance與韓國潮牌thisisneverthat合作系列T恤1,680元、短褲2,480元。圖／New Balance提供

Converse GOLF le FLEUR* 聯名系列鞋4,180元。圖／Converse提供

New Balance與韓國潮牌thisisneverthat合作系列ML827KTV鞋3,880元。圖／New Balance提供

Converse GOLF le FLEUR* 聯名系列鞋4,180元。圖／Converse提供