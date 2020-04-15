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網美級新色開箱！三星Galaxy Buds＋「石榴紅」4月下旬限量開賣

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Samsung Galaxy Buds＋新色「石榴紅」，包括隨附耳塞都是紅色。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy Buds＋新色「石榴紅」，包括隨附耳塞都是紅色。記者陳立儀／攝影

生活煩悶就是要靠喜歡的音樂拯救，不論走到哪裡都能暢快享受音樂的真無線藍牙耳機，自推出以來就成為許多音樂愛好者的首選，各家廠牌除了拚音質，外型與顏色更強調個性化，Samsung Galaxy Buds＋真無線藍牙耳機繼「琺瑯黑」、「月光白」、「水玉藍」之後，再度推出限量新色「石榴紅」，閃耀著金屬光澤的亮紅色可說是網美級的搶眼行動配件，預計4月下旬於指定通路限量開賣。

先前韓國女團BLACKPINK成員Jennie為韓國電信商KT拍攝Samsung Galaxy S20＋紅色限定版廣告時，就已透露Samsung Galaxy Buds＋的紅色樣貌，廣告中還以「Jennie RED」來形容這個絕美的時尚新色。

Samsung Galaxy Buds＋具備AKG調校高低音雙動態揚聲器、降噪三麥克風搭配Beamforming智能指向收音技術、22小時超長續航力，並有最新的等化器調整音效，不論是需要過濾背景雜音時的語音通話，或是想要隔絕外界聲音聆聽音樂，都能隨心所欲設定自己喜愛的模式；膠囊型的充電盒設計小巧好握，也更方便攜帶。

三星也與Spotify合作，Spotify用戶僅需觸碰長按即可快速啟用，全新的客製化觸控功能可透過手機自行編輯觸控指令，但只能搭配Android手機使用，須先於手機安裝Spotify App、再透過App使用快速啟用功能。

外觀設計明亮俐落的Samsung Galaxy Buds＋限量新色「石榴紅」，以金屬紅色搭配亮面、霧面兩種質感，隨附的耳塞也全都是紅色，預計4月下旬正式登台，將於三星智慧館、三星體驗館、三星商城、Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h購物、momo購物網等線上通路限量販售，售價5,490元。

Samsung Galaxy Buds＋新色「石榴紅」以金屬紅色搭配亮面、霧面兩種質感。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy Buds＋新色「石榴紅」以金屬紅色搭配亮面、霧面兩種質感。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy Buds＋新色「石榴紅」預計將於4月下旬限量開賣，售價5,490元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds＋新色「石榴紅」預計將於4月下旬限量開賣，售價5,490元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds＋新色「石榴紅」預計將於4月下旬限量開賣，售價5,490元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds＋新色「石榴紅」預計將於4月下旬限量開賣，售價5,490元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds＋「琺瑯黑」、「月光白」、「水玉藍」與新色「石榴紅」。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy Buds＋「琺瑯黑」、「月光白」、「水玉藍」與新色「石榴紅」。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy Buds＋「琺瑯黑」、「月光白」、「水玉藍」與新色「石榴紅」。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy Buds＋「琺瑯黑」、「月光白」、「水玉藍」與新色「石榴紅」。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy Buds＋新色「石榴紅」預計將於4月下旬限量開賣，售價5,490元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds＋新色「石榴紅」預計將於4月下旬限量開賣，售價5,490元。圖／三星提供

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石榴紅色款Galaxy Buds+真無線藍牙耳機預計4月下旬登台

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