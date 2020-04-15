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寶格麗王大仁聯名包款2020第二發！淺藍與蜜桃橘必收

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever小牛皮三用包，各77,500元起。圖／寶格麗提供
Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever小牛皮三用包，各77,500元起。圖／寶格麗提供

寶格麗與華裔設計師王大仁（Alexander Wang）在2019年首度合作，於9月紐約時裝週期間發表Serpenti Forever聯名系列包款「Serpenti Through the Eyes of Alexander Wang」，升級經典蛇頭包。雙蛇頭扣環的三用包除了手提、肩揹、手拿、還可以當作腰包使用，聯名款特色的金色蛇形釦頭則變成了兩個，加倍地突顯寶格麗經典蛇形標誌，一推出就立刻成為許多時尚潮人的最愛。今年春夏除了已經推出的黑色與白色版本，更加碼推出兩款春季限定新色：淺藍與蜜桃橘，粉嫩的色調是春夏百搭的首選，包括美國女歌手Faith Lynch及許多歐美時尚部落客都已播不及待搶先「上手」。

「Serpenti Through the Eyes of…」企劃自2017 年起，曾邀集如Nicholas Kirkwood等多位國際設計師共襄盛舉。「Serpenti Through the Eyes of Alexander Wang」由在紐約發跡的華裔設計師王大仁操刀，他所創立的同名品牌Alexander Wang反映恣意穿著的舒適感，擅長融入都會街頭與運動元素。2019年雙方首度合作時推出全系列不同包款的設計，其中這款雙蛇頭扣環的三用包因為外型時髦、實用度高，一推出就成為明星商品。

Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever淺藍色小牛皮三用包，79,700元。圖／寶格麗提供
Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever淺藍色小牛皮三用包，79,700元。圖／寶格麗提供
Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever蜜桃橘色小牛皮三用包，79,700元。圖／寶格麗提供
Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever蜜桃橘色小牛皮三用包，79,700元。圖／寶格麗提供
Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever淺藍色小牛皮三用包，79,700元。圖／寶格麗提供
Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever淺藍色小牛皮三用包，79,700元。圖／寶格麗提供
Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever小牛皮三用包推出淺藍與蜜桃橘新色，各79,700元。圖／寶格麗提供
Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever小牛皮三用包推出淺藍與蜜桃橘新色，各79,700元。圖／寶格麗提供
「龍后」英國女星Emilia Clarke也是Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever小牛皮三用包的愛用者。圖／寶格麗提供
「龍后」英國女星Emilia Clarke也是Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever小牛皮三用包的愛用者。圖／寶格麗提供
Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever蜜桃橘色小牛皮三用包，79,700元。圖／寶格麗提供
Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever蜜桃橘色小牛皮三用包，79,700元。圖／寶格麗提供

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