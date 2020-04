寶格麗王大仁聯名包款2020第二發！淺藍與蜜桃橘必收

寶格麗與華裔設計師王大仁(Alexander Wang)在2019年首度合作,於9月紐約時裝週期間發表Serpenti Forever聯名系列包款「Serpenti Through the Eyes of Alexander Wang」,升級經典蛇頭包。雙蛇頭扣環的三用包除了手提、肩揹、手拿、還可以當作腰包使用,聯名款特色的金色蛇形釦頭則變成了兩個,加倍地突顯寶格麗經典蛇形標誌,一推出就立刻成為許多時尚潮人的最愛。今年春夏除了已經推出的黑色與白色版本,更加碼推出兩款春季限定新色:淺藍與蜜桃橘,粉嫩的色調是春夏百搭的首選,包括美國女歌手Faith Lynch及許多歐美時尚部落客都已播不及待搶先「上手」。

「Serpenti Through the Eyes of…」企劃自2017 年起,曾邀集如Nicholas Kirkwood等多位國際設計師共襄盛舉。「Serpenti Through the Eyes of Alexander Wang」由在紐約發跡的華裔設計師王大仁操刀,他所創立的同名品牌Alexander Wang反映恣意穿著的舒適感,擅長融入都會街頭與運動元素。2019年雙方首度合作時推出全系列不同包款的設計,其中這款雙蛇頭扣環的三用包因為外型時髦、實用度高,一推出就成為明星商品。 Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever淺藍色小牛皮三用包,79,700元。圖/寶格麗提供 Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever蜜桃橘色小牛皮三用包,79,700元。圖/寶格麗提供 Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever淺藍色小牛皮三用包,79,700元。圖/寶格麗提供 Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever小牛皮三用包推出淺藍與蜜桃橘新色,各79,700元。圖/寶格麗提供 「龍后」英國女星Emilia Clarke也是Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever小牛皮三用包的愛用者。圖/寶格麗提供 Alexander Wang X BVLGARI Serpenti Forever蜜桃橘色小牛皮三用包,79,700元。圖/寶格麗提供