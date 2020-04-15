百貨「疫」常辛苦 徐雪芳：防疫優先、生意可以慢慢做

遠東百貨信義A13以館內的天燈裝飾為一大特色，遠百特別在母親節檔期，運用「數位天燈」全新體驗開放民眾寫下祈福心願。遠東百貨總經理徐雪芳今日率先體驗並寫下「平安」兩字，透過數位科技投影在天燈上。徐雪芳指出，今年的確是百貨最辛苦的一年，但各行各業都很辛苦，現在員工、顧客的健康最重要，生意永遠都可做、可以慢慢做，優先做好防疫才是重點。

徐雪芳指出，遠百1～3月加上新開幕的A13還有正成長，但4月隨著疫情升溫，營運狀況更顯辛苦。她說，現在每天的壓力肯定有，但有壓力才能刺激創新點子，現在每天都在腦力激盪，百貨還能為顧客做什麼。

徐雪芳說到，提供讓人安心的環境最重要，現在除了做好全館防疫消毒工作外，推出「速利便」讓顧客方便館外取貨，餐飲推出外帶、外送外，因為衣服需要試穿，也建議專櫃親自把客人透過目錄挑選的款式，備好多種尺寸親自送到府讓客人試穿。她說，現在就是樂觀積極面對疫情，思考客人還有什麼需求就盡力去滿足。