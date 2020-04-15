全台缺貨！超療癒的奶香ZARA FEMME香水爆紅 加碼3款

在紛擾的這段時間裡，如果有類似寶寶的奶香味，會讓許多人覺得療癒吧！最近從日韓紅到台灣，就屬奶香味的香水，其中又以ZARA推出的ZARA FEMME香水討論度最高，一瓶要價500元有找，目前全台灣都已經缺貨，全亞洲都瘋狂搶貨。

ZARA FEMME淡香水以牡丹、麝香與香草為主，香味聞起來超像嬰兒身上的奶香味，淡淡卻很療癒，且瓶身是純白圓角方形瓶設計，充滿文青感，100ml要價490元，雖然是淡香水，香味持續約2～4小時而已，但是也能隨身攜帶，隨時補噴，馬上呈現出一股迷人嬰兒奶香味。

同場再推薦3款奶香味香水，來自義大利的chicco，是適合嬰兒使用的用品，也有推出嬰兒香水，其中原生脂嬰兒香水，有著柑橘香味，充滿清新粉嫩的果香，另一款寶貝嬰兒淡雅香水，則是柑苔花香調，是一種溫柔感十足的寶貝粉脂香味，用過的人都說，很像嬰兒洗完澡後，淡淡的奶香味。

diptyque的譚道TAMDAO淡香精，是以檀香為主要香氣，搭配雪松，前調還有玫瑰等香氣，檀木香味聞久了，會有一股奶香氣，濃郁但卻很舒服，也是奶香控會喜愛的味道。