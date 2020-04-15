Q版香奈兒女士又要秒殺了！香奈兒2020年高級製表新作

已經投入專業製表領域逾30年的香奈兒，日前發表2020年高級製表新作。為歡慶J12腕表系列20周年而推出的創意J12表款已於2月率先曝光，今年工藝腕表系列Mademoiselle Privé則推出全系列的鈕扣神秘腕表，以經典的小黑外套為創作靈感，顛覆既有腕表的創作想像。除此之外，持續創意工作室及G&F Châtelain高級製表廠的緊密合作，備受歡迎的香奈兒女士卡通造型圖騰推出別出心裁的COCO座鐘與項鍊，經典的Première華麗登場、Code Coco、BOY·FRIEND、Monsieur de CHANEL也都有全新的版本問世。

2017年的時候香奈兒曾推出一款限量的MADEMOISELLE J12腕表，表面上有卡通造型香奈兒女士揮動雙臂指示時、分，活潑新穎的設計幾乎是全部秒殺。今年卡通造型的香奈兒女士再度登場，出現在座鐘及長項鍊上。長項鍊是香奈兒女士自己鍾愛的風格配件，珠寶表將卡通造型的香奈兒女士打造成立體的吊墜，將帽子打開配戴者就能看到時間。

COCO座鐘則為通體黑曜石打造的八角形座鐘，形體脫胎自No.5香水瓶蓋與芳登廣場（Place Vendôme），香奈兒女士身著裝飾鑽石及珍珠的經典绲邊套裝指示時間，彷彿由她自己主宰時間的節奏。鏤空手動上鍊機芯是由香奈兒腕表創意工作室設計、委由自1839年成立瑞士知名高級座鐘製造廠l’Epée所製作。

香奈兒的第一款腕表Première，近年來推出各種不同版本的鍊帶款，造型年輕時髦，今年新作Première山茶花鍊表則極為柔美女性化，以K金、珍珠及鑽石等品牌經典材質，詮釋山茶花、芳登廣場八角形體等品牌兩大經典符碼，鍊帶設計更循傳統珠寶工藝技法，一一手工串接製成，展現精湛的珠寶表工藝。

創新大膽的Code Coco是品牌歡慶製表30週年的里程碑之作。新作Code Coco Pixel以18K BEIGE米色金打造，結構性表帶由36個鍊節、搭載22種不同鍊接設計，鑽石以不規則方式鑲嵌於上，排列組合出像素化圖騰。Boy∙Friend鏤空腕表今年推出深邃黑鏤空高級製表機芯搭配長階梯形切割鑽石的版本，高反差對比凸顯Caliber 3風格化的結構設計。