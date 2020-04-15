全家便利商店商品預售「指定咖啡單日限定72折」！4/22再推全台限量「祈福防疫箱」
今天（4月15日、農曆3月23日）為媽祖誕辰，全家便利商店會員App商品預售推出媽祖保庇久久單日限定優惠活動，購買Let's cafe指定咖啡最低享72折，包括大杯冰拿鐵5杯（原價275元）、大冰美式6杯（原價270元）、中杯冰拿鐵6杯（原價270元）、中杯冰美式7杯（原價245元）皆只需199元，每項品類會員限購一組。即日起至4月21日以自行購買的媽祖保庇久久咖啡轉贈給其他全家便利商店會員，再送66點全家點數，贈點無上限。
據點密集、24小時營業的超商已成為大眾隨時補充物資的生活補給站，全家便利商店除了4月15日於會員App推出咖啡預售72折起的單日限時優惠之外，5月5日前會員購買鮮食（含冷凍，不含咖啡、私品茶、酷繽沙、商品預售）單筆滿88元送5元購物金，每周最高回饋可達1,000元。
此外，看準消費者箱購需求，全家便利商店將於4月22日起推出「祈福防疫箱」，內含泡麵、飲品、零食、抗菌液、咖啡卡等12類商品，商品價值490元、售價259元（約52折），搭配指定信用卡可再折20元、等同49折優惠，限量5萬箱售完為止。
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