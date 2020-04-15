跟孫藝珍撞包 《夫妻的世界》金喜愛偏愛黑色百搭款

韓劇《夫妻的世界》熱播中，金喜愛在戲裡飾演遭老公背叛的女主角「池善雨」，身為家庭醫學專科醫生的女強人背景，讓造型師為她準備了不少貴婦品牌行頭。在最近這幾集中，都可以看到法國Roger Vivier的鞋、包，雋永的黑色與方正外型，百搭俐落又不失奢華調性。

金喜愛目前在戲裡總共秀出了兩款Roger Vivier的包，一款是長方形的Flower Strass鑽釦晚宴包，以優雅的絲緞面料製成，搭配標誌性的方型鑽釦更是閃亮亮超高調。附上細鍊帶，可以手拿也可以背上肩膀，全系列還有香檳粉紅、綠色、銀色等選擇。另一款So Vivier方釦提包，則是之前孫藝珍在《愛的迫降》中也拎過的包，搭配鱷魚紋內襯，從裡到外都奢華，除了有提把之外還有可調節式的肩背帶，另有綠、粉色等款式。