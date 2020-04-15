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跟孫藝珍撞包 《夫妻的世界》金喜愛偏愛黑色百搭款

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
金喜愛在《夫妻的世界》裡拎的包和孫藝珍在《愛的迫降》中用的是同款。圖／摘自愛奇藝、微博
金喜愛在《夫妻的世界》裡拎的包和孫藝珍在《愛的迫降》中用的是同款。圖／摘自愛奇藝、微博

韓劇《夫妻的世界》熱播中，金喜愛在戲裡飾演遭老公背叛的女主角「池善雨」，身為家庭醫學專科醫生的女強人背景，讓造型師為她準備了不少貴婦品牌行頭。在最近這幾集中，都可以看到法國Roger Vivier的鞋、包，雋永的黑色與方正外型，百搭俐落又不失奢華調性。

金喜愛目前在戲裡總共秀出了兩款Roger Vivier的包，一款是長方形的Flower Strass鑽釦晚宴包，以優雅的絲緞面料製成，搭配標誌性的方型鑽釦更是閃亮亮超高調。附上細鍊帶，可以手拿也可以背上肩膀，全系列還有香檳粉紅、綠色、銀色等選擇。另一款So Vivier方釦提包，則是之前孫藝珍在《愛的迫降》中也拎過的包，搭配鱷魚紋內襯，從裡到外都奢華，除了有提把之外還有可調節式的肩背帶，另有綠、粉色等款式。

除了包包之外，Roger Vivier的Tres Vivier方釦跟鞋也是金喜愛劇中的愛鞋之一，和So Vivier方釦一樣擁有直立長方形的釦飾，是近幾季品牌主打的設計細節。

金喜愛在《夫妻的世界》對黑色雋永款的Roger Vivier鞋、包情有獨鍾。圖／摘自JTBC官方粉絲團
金喜愛在《夫妻的世界》對黑色雋永款的Roger Vivier鞋、包情有獨鍾。圖／摘自JTBC官方粉絲團
金喜愛在《夫妻的世界》對黑色雋永款的Roger Vivier鞋、包情有獨鍾。圖／摘自愛奇藝
金喜愛在《夫妻的世界》對黑色雋永款的Roger Vivier鞋、包情有獨鍾。圖／摘自愛奇藝
金喜愛在《夫妻的世界》對黑色雋永款的Roger Vivier鞋、包情有獨鍾。圖／摘自愛奇藝
金喜愛在《夫妻的世界》對黑色雋永款的Roger Vivier鞋、包情有獨鍾。圖／摘自愛奇藝
Roger Vivier So Vivier手提肩背包，10萬9,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier So Vivier手提肩背包，10萬9,900元。圖／迪生提供
金喜愛在《夫妻的世界》對黑色雋永款的Roger Vivier鞋、包情有獨鍾。圖／摘自愛奇藝
金喜愛在《夫妻的世界》對黑色雋永款的Roger Vivier鞋、包情有獨鍾。圖／摘自愛奇藝
Roger Vivier Flower Strass鑽釦晚宴包，61,600元。圖／迪生提供
Roger Vivier Flower Strass鑽釦晚宴包，61,600元。圖／迪生提供
金喜愛在《夫妻的世界》裡拎的包和孫藝珍在《愛的迫降》中用的是同款。圖／摘自微博
金喜愛在《夫妻的世界》裡拎的包和孫藝珍在《愛的迫降》中用的是同款。圖／摘自微博
Roger Vivier Tres Vivier方釦跟鞋，32,800元。圖／迪生提供
Roger Vivier Tres Vivier方釦跟鞋，32,800元。圖／迪生提供
金喜愛在《夫妻的世界》對黑色雋永款的Roger Vivier鞋、包情有獨鍾。圖／摘自愛奇藝
金喜愛在《夫妻的世界》對黑色雋永款的Roger Vivier鞋、包情有獨鍾。圖／摘自愛奇藝

品牌 法國

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