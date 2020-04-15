Zegna部分工廠復工 目標產能28萬件防護衣全速趕工中
為抵抗疫情在全球四月肆虐的嚴重影響，義大利時裝品牌Zegna於官方instagram帳號宣布將位於義大利與瑞士的部分工廠產能重新復工，但目標是要生產多達28萬件的醫療級防護衣。
早在上個月10日已宣佈全國封城的義大利，進入四月疫情仍然相當險峻，並在日前宣佈將封鎖令由一個月展延到兩個月，此時Zegna的復工透入防護衣生產，無疑為此時帶來一股自救能量。28萬件的防護衣預計將有25萬件分配予皮埃蒙特省（Piedmont ），3萬件提供予提契諾州（Canton Ticino），這樣的產能並非小數，Zegna Group於是分別將諾瓦拉省（Novara）和門德里西奧（Mendrisio）的工廠進行部分改造，以符合醫療性防護衣的生產條件。
而時裝精品投入醫療物資的生產則非Zegna首見，早前也有德國的BOSS在四月10日將德國總部廠房投入防護衣的生產。而本回由西裝面料廠起家的Zegna，則使用了義大利Pratrivero SpA所生產的不織布為原料，Zegna並表示，正與皮埃蒙特省的危機部門和提契諾州政府積極合作，以加快生產時程，並滿足對醫療用品的迫切需求。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言