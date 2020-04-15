Zegna部分工廠復工 目標產能28萬件防護衣全速趕工中

為抵抗疫情在全球四月肆虐的嚴重影響，義大利時裝品牌Zegna於官方instagram帳號宣布將位於義大利與瑞士的部分工廠產能重新復工，但目標是要生產多達28萬件的醫療級防護衣。

早在上個月10日已宣佈全國封城的義大利，進入四月疫情仍然相當險峻，並在日前宣佈將封鎖令由一個月展延到兩個月，此時Zegna的復工透入防護衣生產，無疑為此時帶來一股自救能量。28萬件的防護衣預計將有25萬件分配予皮埃蒙特省（Piedmont ），3萬件提供予提契諾州（Canton Ticino），這樣的產能並非小數，Zegna Group於是分別將諾瓦拉省（Novara）和門德里西奧（Mendrisio）的工廠進行部分改造，以符合醫療性防護衣的生產條件。