快訊

追防疫罰鍰查封土地奏效 台商秀存摺：有130萬人民幣啦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買4送1！Mister Donut×辻利茶舖 7款新品滿滿抹茶香

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Mister Donut與辻利茶舖聯名推出7款甜點與2款飲品。記者陳睿中／攝影
Mister Donut與辻利茶舖聯名推出7款甜點與2款飲品。記者陳睿中／攝影

擁有眾多口味的甜甜圈店「Mister Donut」，本次與日本百年老字號「辻利茶舖」聯名，以抹茶搭配各種風味佐料，推出7款全新的抹茶甜點，以及2款創意飲品。即日起購買甜甜圈搭配抹茶飲品，還可享11元折扣；4月17日起，還有限時3天的「甜點買4送1」的優惠。

本次的聯名商品中，囊括波堤、黃金圈、歐菲香等不同甜點形態，再搭配不同濃厚的抹茶比例程度，帶來各具層次的滋味。「辻利抹茶蜜糖波堤」、「辻利抹茶雙層波堤」，將抹茶粉融入波堤當中，每一口都帶有抹茶香氣，適合重度抹茶愛好者，售價各為42、45元。

辻利抹茶黃金圈、辻利抹茶歐菲香，則是在黃金圈與歐菲香上添加辻利抹茶調味，各為42、48元。其他還有辻利抹茶蘋果法蘭奇、辻利抹茶餅乾巧貝、辻利抹茶芝麻波堤等新品，藉由蘋果卡士達醬、九鬼芝麻等風味的組合，襯托出抹茶的變化感，適合想輕嘗抹茶風味的人。

同步登場的「辻利抹茶歐蕾」、「辻利芒果冰茶」，各藉由抹茶與奶香、果香的組合，創作出不同的啜飲滋味，各為85、75元。即日起至6月1日期間，凡購買甜甜圈搭配抹茶飲品，可享飲品現折11元的折扣。4月17日至4月19日期間，任選4個甜甜圈或點心（需含1款辻利抹茶新品），即可享1個免費的優惠。即日起至4月21日，在Mister Donut的7-11店中店，則有任一甜甜圈搭配City Cafe中美式、中熱拿省5元的優惠。

使用日本九鬼芝麻餡的辻利抹茶芝麻波堤，每個48元。記者陳睿中／攝影
使用日本九鬼芝麻餡的辻利抹茶芝麻波堤，每個48元。記者陳睿中／攝影
（左起）辻利抹茶蘋果法蘭奇、辻利抹茶歐菲香、辻利抹茶餅乾巧貝，售價各為48、48、50元。記者陳睿中／攝影
（左起）辻利抹茶蘋果法蘭奇、辻利抹茶歐菲香、辻利抹茶餅乾巧貝，售價各為48、48、50元。記者陳睿中／攝影
Mister Donut與辻利茶舖聯名推出「辻利抹茶歐蕾」、「辻利芒果冰茶」。記者陳睿中／攝影
Mister Donut與辻利茶舖聯名推出「辻利抹茶歐蕾」、「辻利芒果冰茶」。記者陳睿中／攝影
添加辻利粉的辻利抹茶蜜糖波堤、辻利抹茶雙層波堤，適合重度抹茶愛好者。記者陳睿中／攝影
添加辻利粉的辻利抹茶蜜糖波堤、辻利抹茶雙層波堤，適合重度抹茶愛好者。記者陳睿中／攝影

甜點 日本

延伸閱讀

芋泥控衝了！Krispy Kreme「紫薯芋泥餡甜甜圈」新口味，還有吃得到整片檸檬的「檸檬糖霜甜甜圈」

咖啡控的天堂！路易莎連續14天「全品項飲料外帶88折」，星巴克指定咖啡買一送一

把握清明連假優惠！「星巴克買一送一、麥當勞咖啡免費送」 精選8大最狂優惠別錯過

4月好康不停歇！星巴克限定2日「買一送一」來襲，加碼芒果抹茶星冰茶多款新品

相關新聞

「旅客評鑑」陸客最愛給高分 台灣第4、日本敬陪末座

根據2019年Agoda旅客行為調查，全球有84%的旅客會參考網路上的評論後，再決定要去哪裡旅遊；Agoda平台已累積超...

橫跨河岸的扭轉建築 在視覺上創出雕塑美學

位於挪威的Kistefos Museum 與Sculpture Park 是由挪威實業家暨藝術品收藏家Christen Sveaas 在其原本紙漿產業的腹地上建造，園區內包括了一個工業博物館、展覽館及雕塑公園，並收藏了Anish Kapoor、Olafur Eliasson 以及Fernando Botero 等現代藝術家的作品。為了讓原本的博物館以及周邊設施更具特色及獨特性，展示該地區也擁有國際級藝術中心的雄心壯志。

寶格麗王大仁聯名包款2020第二發！淺藍與蜜桃橘必收

寶格麗與華裔設計師王大仁（Alexander Wang）在2019年首度合作，於9月紐約時裝週期間發表Serpenti ...

百貨「疫」常辛苦 徐雪芳：防疫優先、生意可以慢慢做

遠東百貨信義A13以館內的天燈裝飾為一大特色，遠百特別在母親節檔期，運用「數位天燈」全新體驗開放民眾寫下祈福心願。遠東百...

全台缺貨！超療癒的奶香ZARA FEMME香水爆紅 加碼3款

在紛擾的這段時間裡，如果有類似寶寶的奶香味，會讓許多人覺得療癒吧！最近從日韓紅到台灣，就屬奶香味的香水，其中又以ZARA...

2人同行1人免費、吃2500送2400！海霸王、打狗霸祭優惠

海霸王集團旗下的「海霸王」、「打狗霸」兩大品牌，自4月16日起首度攜手合作，共同推出限時11天的快閃優惠活動。包括鳳貝砂...

Q版香奈兒女士又要秒殺了！香奈兒2020年高級製表新作

已經投入專業製表領域逾30年的香奈兒，日前發表2020年高級製表新作。為歡慶J12腕表系列20周年而推出的創意J12表款...

全家便利商店商品預售「指定咖啡單日限定72折」！4/22再推全台限量「祈福防疫箱」

今天（4月15日、農曆3月23日）為媽祖誕辰，全家便利商店會員App商品預售推出媽祖保庇久久單日限定優惠活動，購買Let...

麻辣花生、五月桃 台灣在地農產好滋味開賣啦

號稱全台農會暢銷好物都在這的「誠品知味市集2號店」，4月在誠品生活南西5F新登場，蒐羅逾3000種獨家及豐富農產品項。

跟孫藝珍撞包 《夫妻的世界》金喜愛偏愛黑色百搭款

韓劇《夫妻的世界》熱播中，金喜愛在戲裡飾演遭老公背叛的女主角「池善雨」，身為家庭醫學專科醫生的女強人背景，讓造型師為她準...

Zegna部分工廠復工 目標產能28萬件防護衣全速趕工中

為抵抗疫情在全球四月肆虐的嚴重影響，義大利時裝品牌Zegna於官方instagram帳號宣布將位於義大利與瑞士的部分工廠...

百貨春季花園 百花齊放

時序已進入春暖花開的4月天，近來部分百貨公司也化身「春季花園」，成為舒心朝聖地、打卡熱點，邀請民眾來賞花，一掃疫情的煩悶心情。

熱門新聞

零確診！圓山飯店「亮燈了」 網友：暖心、想哭

買口罩拿到「台灣隱藏版」網狂求交換！三購買地點曝光

獨／健保署加碼紓困 醫院只要開門看診就給去年同點值

家長看過來！手機預購兒童口罩開跑 4步驟簡單到手

肯德基爺爺變粉紅！台臉書掀「粉紅熱潮」吸引外媒關注

兒童口罩網購首日預購件數暴增5倍 臨櫃綁定人潮激增

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。