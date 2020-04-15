買4送1！Mister Donut×辻利茶舖 7款新品滿滿抹茶香

擁有眾多口味的甜甜圈店「Mister Donut」，本次與日本百年老字號「辻利茶舖」聯名，以抹茶搭配各種風味佐料，推出7款全新的抹茶甜點，以及2款創意飲品。即日起購買甜甜圈搭配抹茶飲品，還可享11元折扣；4月17日起，還有限時3天的「甜點買4送1」的優惠。

本次的聯名商品中，囊括波堤、黃金圈、歐菲香等不同甜點形態，再搭配不同濃厚的抹茶比例程度，帶來各具層次的滋味。「辻利抹茶蜜糖波堤」、「辻利抹茶雙層波堤」，將抹茶粉融入波堤當中，每一口都帶有抹茶香氣，適合重度抹茶愛好者，售價各為42、45元。

辻利抹茶黃金圈、辻利抹茶歐菲香，則是在黃金圈與歐菲香上添加辻利抹茶調味，各為42、48元。其他還有辻利抹茶蘋果法蘭奇、辻利抹茶餅乾巧貝、辻利抹茶芝麻波堤等新品，藉由蘋果卡士達醬、九鬼芝麻等風味的組合，襯托出抹茶的變化感，適合想輕嘗抹茶風味的人。