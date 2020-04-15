許路兒變成《海底總動員》可愛Nemo小丑魚？和Melody都拎BURBERRY曬美腿

以凍齡聞名國際的許路兒，在IG釋出身穿BURBERRY風衣、針織衫搭配標誌圖案帆布及皮革Louise包的美圖，莓果棕的浪漫鬈髮隨風飛揚，隨便一個轉身都是微微一笑很傾城，美麗背影加碼雪白長腿，拍出好比例。

許路兒還另外選穿了BURBERRY針織衫，側面看起來好像《海底總動員》的Nemo小丑魚花紋，俏皮搶眼；她身上背的BURBERRY標誌圖案帆布及皮革Louise包，是可愛的圓形輪廓，為棉質帆布和皮革製成，飾有品牌名稱及ENGLAND字樣印花，包款的命名來自維多利亞女王的女兒Louise，在十九世紀末成為首位接受高等教育的公主，而後是專業的畫家暨雕塑家。Louise手袋的背面設有橫向皮革提把，可拆下背帶，像一面盾牌一樣當作手拿包或扣在手腕上使用，甚是有趣。