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許路兒變成《海底總動員》可愛Nemo小丑魚？和Melody都拎BURBERRY曬美腿
以凍齡聞名國際的許路兒，在IG釋出身穿BURBERRY風衣、針織衫搭配標誌圖案帆布及皮革Louise包的美圖，莓果棕的浪漫鬈髮隨風飛揚，隨便一個轉身都是微微一笑很傾城，美麗背影加碼雪白長腿，拍出好比例。
許路兒還另外選穿了BURBERRY針織衫，側面看起來好像《海底總動員》的Nemo小丑魚花紋，俏皮搶眼；她身上背的BURBERRY標誌圖案帆布及皮革Louise包，是可愛的圓形輪廓，為棉質帆布和皮革製成，飾有品牌名稱及ENGLAND字樣印花，包款的命名來自維多利亞女王的女兒Louise，在十九世紀末成為首位接受高等教育的公主，而後是專業的畫家暨雕塑家。Louise手袋的背面設有橫向皮革提把，可拆下背帶，像一面盾牌一樣當作手拿包或扣在手腕上使用，甚是有趣。
創意總監Riccardo Tisci在2020年春夏時裝系列即是以輝煌的維多利亞時期作為靈感，結合傳統元素、當代手法打造服裝與配件，Melody日前也穿上相同設計概念的 標誌圖案棉質帆布外套，衣領束帶、縫線和袖口都飾以羔羊皮，她手上的同系列Peggy水桶包，是馬術風格的棉質帆布，皮革飾邊顯氣質，命名來自英國君王昔日所豢養設德蘭小馬的名字Peggy，另有TB花押字印花款式。
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