疫情下，看飯店餐飲「變則通」！他們以創意讓食客回流

新冠肺炎疫情持續數月，飯店、餐飲業者不斷找尋新生機，外帶外送成為新顯學，但曾是台灣人最愛的「吃到飽」無法樣樣外帶，該怎麼辦？飯店空房持續，除了轉作包廂又能如何？業者「變則通」，創意紛出籠，以此力挽狂瀾救業績。

曾被點名可能是疫情「破口」的自助餐，讓各大飯店、餐廳Buffet業績狂跌，業者除了量體溫、戴口罩、加強消毒之外，也配合政策實行梅花座，等待區排列腳印或拉紅龍或專人指揮；但進入餐廳，還是大盤菜，人人夾，此刻，各家有法寶。像是台北寒舍艾美酒店探索廚房就首推「無夾服務」，由專人協助夾取餐點，水果、沙拉、起司等小食則以杯或碗器皿分裝，讓食客不用接觸到公用餐夾，用餐更安心。

台北國泰萬怡酒店的全日餐廳MJ Kitchen不斷推出吸睛專案，包括4月30日前的不分平假日、不分午晚餐，第二位一律免費，波波促銷確實奏效；為了提升用餐安全，餐廳也打出「安心點餐吃到飽」，以單點形式無限量提供，由專人送餐到桌。

饗賓餐旅也逆勢操作，旗下知名品牌「饗饗」及「旭集」領軍旗下全品牌共40家門巿，為加強防疫，首創每餐期限制來客數限制5成。旗下知名的饗食天堂甚至打出「自助餐外帶」；台南大億麗緻酒店則是首創五星飯店自助餐「爽爽夾」的外帶風潮，消費者不敢上門，那就帶著走「在家吃到飽」。

每年旅展餐券民眾搶第一的晶華酒店栢麗廳，則在Buffet餐檯加裝「金鐘罩」，同時推出「一泊六食」住房專案，可在30小時內任意進出兩大自助餐廳。此外，也成立酒店專屬的「美食快熱送車隊」，精準掌握美食的品嘗時間；迎接即將到來的母親節，推出每套3,800元起即可外送到府的「婆婆媽媽闔家外賣餐」，一次購買兩套中式套餐(5,800元起)，再送晶華酒店名人套房一晚，全家在33坪大的寬敞套房餐廳歡度母親節，從餐飲到住房行銷，全面創新。

在全民防疫，甚麼都能外帶的當口，以「粵式片皮鴨」聞名的華泰王子大飯店九華樓，也首度將金字招牌「華泰片皮鴨」搭配餐廳內多項人氣料理，推出「烤鴨四人分享餐」；還有特價版199元的「華泰鴨香寶」一鴨三吃外帶餐盒，極具競爭力。