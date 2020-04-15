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香奈兒小黑外套的袖口與鈕扣 變身最時髦神秘表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
香奈兒Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕表—山茶花，18K黃金與白金、鑽石、黑金色斜紋軟呢表帶搭配金色小牛皮緄邊、石英機芯，227萬2,000元，限量發行55只。圖／香奈兒提供
香奈兒Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕表—山茶花，18K黃金與白金、鑽石、黑金色斜紋軟呢表帶搭配金色小牛皮緄邊、石英機芯，227萬2,000元，限量發行55只。圖／香奈兒提供

從時裝起家的香奈兒（CHANEL）自1987年開始投入高級製表，至今已逾30年，在專業製表領域的成就有目共睹，更懂得善用高級工藝（Métiers d’Art）工坊這樣獨特的資源。Mademoiselle Privé系列就是揉合非凡製表技術與微型裝飾藝術的創作，自2012年首度面世以來，不斷以各式材質與藝術技法推出精彩的作品。而2020年最獨樹一格的鈕扣神秘腕表系列，是以香奈兒女士經典小黑外套（Little Black Jacket）袖口為靈感，薈萃斜紋軟呢緄邊表帶、獨具寓意的珠寶鈕扣圖騰、精緻設計的開闔機關、精湛雕刻與鑲嵌工藝的精妙創意之作。

Mademoiselle Privé名字源自於香奈兒女士當年在康朋街總店樓上創意工作室的門牌。香奈兒女士年輕時，在穆朗（Moulin）及維西（Vichy）街頭看到軍官們穿著的制服、從中得到靈感，設計中性、實用又優雅、搭配圓形鈕扣的經典小黑外套於焉誕生。為了使女性得以隨心所欲地行動、擺脫服裝的束縛，香奈兒小黑外套的設計不過度強調腰際曲線的剪裁，整體線條簡約洗練，僅由數顆精緻優雅、形貌各異的珠寶鈕扣裝飾衣襟及袖口。

這些的鈕扣不僅是功能性的裝飾，鈕扣上的各式圖案其實同是香奈兒女士內心世界的私密表述：她所誕生的星座象徵獅子、最鍾愛的山茶花、珍珠等，如今也成為Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕表系列將時間隱藏其下的自由象徵。Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕表，外觀以斜紋軟呢緄邊作為表帶，寬版設計來自香奈兒女士對「oversized」珠寶的喜愛，配戴起來宛如外套袖口般優雅環繞在手腕上。

7枚腕表上的珠寶鈕扣外圈裝飾香奈兒訂製服原始設計的黃金扭索雙鍊，耗時一年半研發的獨特開闔機制，可以同時以鈕扣開啟表帶及表蓋。鈕扣的圖案每一只都獨具意義：Mademoiselle Privé珍珠鈕扣神秘腕表，以香奈兒永遠的標誌 -- 珍珠為視覺主角，精選歷時四年培育才得以達到直徑15毫米的珍稀澳洲養殖白色珍珠，「沒有珍珠的女人不能稱為女人。」香奈兒女士曾這麼說。山茶花鈕扣神秘腕表則為配戴品牌經典山茶花增添全新演繹方式，花朵圖騰更結合金雕工藝與珠式鑲嵌（bead setting）製作。嘉柏麗香奈兒鈕扣神秘腕表則鑲飾浮雕（cameo）工藝雕刻香奈兒女士側面人像的藍白瑪瑙（nicolo agate）。

獅子鈕扣神秘腕表的獅首圖騰則聚焦香奈兒女士的星座 -- 獅子座，象徵勇氣與力量，同時也是她喜愛並多次造訪、為她帶來創作靈感的城市—威尼斯的城徽；威尼斯聖馬可大教堂奢華的拜占庭風格與馬爾他十字架，也啟發了另一件馬爾他十字架鈕扣神秘腕表的創作。馬爾他十字架圖騰為鈕扣主題的作品還有表帶全部以雪花鑲嵌鑽石的奢華表款，經歷200小時研發，使用超過2600顆鑽石、耗費4週工時鑲嵌。

而最後一款的Mademoiselle Privé珍珠鈕扣神秘腕表，則與Maison Lesage刺繡工坊合作。Lesage自1980年代起即是協助品牌高級訂製服的重要幕後功臣，2002年起加入香奈兒旗下Paraffection，曾在2013年首度為香奈兒打造Mademoiselle Privé腕表，運用多彩絲線融合針畫工藝技術繡製表面，拿下當年日內瓦鐘表大賞年度最佳藝術工藝獎。新作結合使用4種工藝設計的Lesage刺繡表帶，無疑是對高級訂製服的工藝致上最高敬意。

香奈兒Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕表—馬爾他十字架，18K黃金與白金、鑽石、黑金色斜紋軟呢表帶搭配金色小牛皮緄邊、石英機芯，798萬1,000元，限量發行5只。圖／香奈兒提供
香奈兒Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕表—馬爾他十字架，18K黃金與白金、鑽石、黑金色斜紋軟呢表帶搭配金色小牛皮緄邊、石英機芯，798萬1,000元，限量發行5只。圖／香奈兒提供
香奈兒Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕表—雪花式鑲嵌，18K黃金與白金鑲嵌鑽石、石英機芯，價格店洽，限量發行1只。圖／香奈兒提供
香奈兒Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕表—雪花式鑲嵌，18K黃金與白金鑲嵌鑽石、石英機芯，價格店洽，限量發行1只。圖／香奈兒提供
香奈兒Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕表—珍珠，18K黃金鑲嵌半顆澳洲白色養殖珍珠與鑽石、黑金色斜紋軟呢表帶搭配金色小牛皮緄邊、石英機芯，147萬3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕表—珍珠，18K黃金鑲嵌半顆澳洲白色養殖珍珠與鑽石、黑金色斜紋軟呢表帶搭配金色小牛皮緄邊、石英機芯，147萬3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕表—珍珠，18K黃金鑲嵌半顆澳洲白色養殖珍珠與鑽石、黑金色斜紋軟呢表帶搭配金色小牛皮緄邊、石英機芯，147萬3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕表—珍珠，18K黃金鑲嵌半顆澳洲白色養殖珍珠與鑽石、黑金色斜紋軟呢表帶搭配金色小牛皮緄邊、石英機芯，147萬3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕表—嘉柏麗香奈兒，18K黃金與白金、浮雕(cameo)工藝雕鑿藍白瑪瑙、鑽石、黑金色斜紋軟呢表帶搭配金色小牛皮緄邊、石英機芯，260萬9,000元，限量發行5只。圖／香奈兒提供
香奈兒Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕表—嘉柏麗香奈兒，18K黃金與白金、浮雕(cameo)工藝雕鑿藍白瑪瑙、鑽石、黑金色斜紋軟呢表帶搭配金色小牛皮緄邊、石英機芯，260萬9,000元，限量發行5只。圖／香奈兒提供
香奈兒Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕表—珍珠，18K黃金與白金、半顆澳洲白色養殖珍珠、鑽石、黑金色斜紋軟呢表帶搭配金色小牛皮緄邊、石英機芯，147萬3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕表—珍珠，18K黃金與白金、半顆澳洲白色養殖珍珠、鑽石、黑金色斜紋軟呢表帶搭配金色小牛皮緄邊、石英機芯，147萬3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕表—獅子，18K黃金與白金、鑽石、黑金色斜紋軟呢表帶搭配金色小牛皮緄邊、石英機芯，159萬6,000元，限量發行55只。圖／香奈兒提供
香奈兒Mademoiselle Privé鈕扣神秘腕表—獅子，18K黃金與白金、鑽石、黑金色斜紋軟呢表帶搭配金色小牛皮緄邊、石英機芯，159萬6,000元，限量發行55只。圖／香奈兒提供

香奈兒 腕表

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