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自己當設計師！50種皮革可選擇 TOD’S訂製豆豆鞋登場

聯合報 / 記者吳曉涵/即時報導
瑞士攝影師Henry Leutwyler紀錄TOD’S製作豆豆鞋的過程，手工魅力從裁切皮革、縫製到最後包裝等細節流程中展現。圖／迪生提供
瑞士攝影師Henry Leutwyler紀錄TOD’S製作豆豆鞋的過程，手工魅力從裁切皮革、縫製到最後包裝等細節流程中展現。圖／迪生提供

義大利品牌TOD’S最標誌性的商品豆豆鞋又再度推出「My Gommino訂製服務」囉！這次除了讓顧客可以挑選自己喜歡的顏色和材質皮革、飾釦之外，也同時邀請了瑞士攝影師Henry Leutwyler以第一人稱方式呈現TOD’S製作豆豆鞋的過程，揭露這雙人氣鞋款為什麼受歡迎的秘密。

My Gommino豆豆鞋訂製服務網羅男女款，提供超過50多種不同顏色、材質的皮革選擇，包含麂皮、漆亮皮、仿古皮革、壓鹿紋牛皮，以及珍稀材質蛇皮、鴕鳥皮與鱷魚皮，鞋面上的裝飾則有Mocassino皮革飾片、Laccetto皮繩繫帶、My Colors編織繩結、Double T雙T飾扣、Gommino Club編織手環、Leo Clamp蝴蝶飾釦6種款式。就連鞋底橡膠豆豆部分舊有超過10種色彩，另外還提供17種顏色的鞋身縫線，非常注重細節巧思。還可以選擇鞋墊的顏色以及使用壓印或燙金的TOD’S Logo呈現方式，喜歡更個人化的顧客也可以再烙印上英文姓名縮寫。

本次同步推出的「Made By Humans」企劃，請來瑞士攝影師Henry Leutwyler紀錄TOD’S製作豆豆鞋的過程，揭露第一人稱鏡頭視角中「義大利製造」之美，還有品牌引以為傲、堅持品質的匠人精神，手工的魅力從裁切皮革、縫製到最後包裝等細節流程中展現。

「My Gommino訂製服務」即日起於SOGO敦化館TOD’S期間限定店獨家推出。

My Gommino豆豆鞋訂製服務網羅男女款，提供超過50多種不同顏色、材質的皮革選擇，包含麂皮、漆亮皮等。圖／迪生提供
My Gommino豆豆鞋訂製服務網羅男女款，提供超過50多種不同顏色、材質的皮革選擇，包含麂皮、漆亮皮等。圖／迪生提供
瑞士攝影師Henry Leutwyler紀錄TOD’S製作豆豆鞋的過程，手工魅力從裁切皮革、縫製到最後包裝等細節流程中展現。圖／迪生提供
瑞士攝影師Henry Leutwyler紀錄TOD’S製作豆豆鞋的過程，手工魅力從裁切皮革、縫製到最後包裝等細節流程中展現。圖／迪生提供
瑞士攝影師Henry Leutwyler紀錄TOD’S製作豆豆鞋的過程，手工魅力從裁切皮革、縫製到最後包裝等細節流程中展現。圖／迪生提供
瑞士攝影師Henry Leutwyler紀錄TOD’S製作豆豆鞋的過程，手工魅力從裁切皮革、縫製到最後包裝等細節流程中展現。圖／迪生提供
瑞士攝影師Henry Leutwyler紀錄TOD’S製作豆豆鞋的過程，手工魅力從裁切皮革、縫製到最後包裝等細節流程中展現。圖／迪生提供
瑞士攝影師Henry Leutwyler紀錄TOD’S製作豆豆鞋的過程，手工魅力從裁切皮革、縫製到最後包裝等細節流程中展現。圖／迪生提供
My Gommino豆豆鞋訂製服務網羅男女款，提供超過50多種不同顏色、材質的皮革選擇，包含麂皮、漆亮皮等。圖／迪生提供
My Gommino豆豆鞋訂製服務網羅男女款，提供超過50多種不同顏色、材質的皮革選擇，包含麂皮、漆亮皮等。圖／迪生提供
「My Gommino訂製服務」即日起於SOGO敦化館TOD’S期間限定店獨家推出。圖／迪生提供
「My Gommino訂製服務」即日起於SOGO敦化館TOD’S期間限定店獨家推出。圖／迪生提供
瑞士攝影師Henry Leutwyler紀錄TOD’S製作豆豆鞋的過程，手工魅力從裁切皮革、縫製到最後包裝等細節流程中展現。圖／迪生提供
瑞士攝影師Henry Leutwyler紀錄TOD’S製作豆豆鞋的過程，手工魅力從裁切皮革、縫製到最後包裝等細節流程中展現。圖／迪生提供

義大利 攝影 瑞士

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