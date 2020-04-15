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《集合啦！動物森友會》鬧機荒！玩家搶買任天堂Switch Lite上島

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
根據蝦皮購物觀察，《集合啦！動物森友會》發售後，帶動Switch一般版主機銷售成長2.4倍、Switch Lite版主機銷售更飆破近4倍。圖／蝦皮購物提供
根據蝦皮購物觀察，《集合啦！動物森友會》發售後，帶動Switch一般版主機銷售成長2.4倍、Switch Lite版主機銷售更飆破近4倍。圖／蝦皮購物提供

3月剛上市的Nintendo Switch《集合啦！動物森友會》因能線上連線拜訪朋友，被譽為防疫期間最安全的社交活動，根據蝦皮購物統計，《集合啦！動物森友會》開賣不到2周就熱賣突破萬份，單日銷量超越《健身環大冒險》，成為蝦皮購物史上最夯電玩，近期搜尋熱度僅次口罩，甚至一舉超越衛生紙成為熱搜排行榜亞軍，也帶動Switch一般版主機、Switch Lite主機銷售狂飆。雖然任天堂官方日前宣布暫停日本地區出貨一周、昨天（4月14日）又宣布將恢復出貨，但目前台灣的Switch一般版主機仍一機難求，蝦皮購物建議可以先購入Switch Lite搶上島。

蝦皮購物觀察，Nintendo Switch上市以來就長踞站上遊戲類關鍵字熱搜榜，主機、配件、遊戲片等都是熱銷商品，《集合啦！動物森友會》開賣後更帶動Switch一般版主機銷售成長2.4倍，方便攜帶的Lite版主機銷售更飆破近4倍；配件熱銷TOP 5為按鈕貓爪套、收納包、主機保護殼、Joy－Con手把、副廠Pro手把等；遊戲片則以瑪利歐派對、瑪利歐賽車等多人遊戲銷售成長最顯著，平均增加超過150%。

防疫期間宅在家如果買不到《集合啦！動物森友會》，蝦皮購物推薦3類Nintendo Switch熱銷遊戲，獨自在家殺時間可選擇《薩爾達曠野之息》、《瑪利歐奧德賽》、《寶可夢劍與盾》；多人連線紓壓解憂可選擇《魔物獵人GU》、《任天堂明星大亂鬥》、《煮過頭》、《漆彈大作戰2》等多人對戰且刺激感十足的遊戲；闔家同樂可選擇《瑪利歐派對》、《瑪利歐賽車8》、《路易吉洋樓3》、《舞力全開2020》，可以和家人同心協力划船破任務、馳騁賽車場享受飆速快感、體驗可愛版的洋樓鬼屋或全家一起動感熱舞。

蝦皮購物推薦《寶可夢劍／盾》，獨自在家也能打發時間。圖／蝦皮購物提供
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蝦皮購物4月16日凌晨0點、中午12點準時開賣《集合啦！動物森友會》遊戲片，優惠價1,600元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物4月16日凌晨0點、中午12點準時開賣《集合啦！動物森友會》遊戲片，優惠價1,600元。圖／蝦皮購物提供
《集合啦！動物森友會》因能線上連線拜訪朋友，被譽為時下最安全的社交活動，蝦皮購物開賣不到2周就熱賣破萬份。圖／蝦皮購物提供
《集合啦！動物森友會》因能線上連線拜訪朋友，被譽為時下最安全的社交活動，蝦皮購物開賣不到2周就熱賣破萬份。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物《集合啦！動物森友會》熱銷，單日銷量超越《健身環大冒險》，成為蝦皮購物史上最夯電玩。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物《集合啦！動物森友會》熱銷，單日銷量超越《健身環大冒險》，成為蝦皮購物史上最夯電玩。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物推薦《瑪利歐賽車8》，全家一起馳騁賽車場享受飆速快感，優惠價1,790元。圖／蝦皮購物提供
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蝦皮購物推薦《瑪利歐派對》，簡單遊戲適合闔家同樂，優惠價1,790元。圖／蝦皮購物提供
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蝦皮購物 動物森友會 派對

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