《集合啦！動物森友會》鬧機荒！玩家搶買任天堂Switch Lite上島

3月剛上市的Nintendo Switch《集合啦！動物森友會》因能線上連線拜訪朋友，被譽為防疫期間最安全的社交活動，根據蝦皮購物統計，《集合啦！動物森友會》開賣不到2周就熱賣突破萬份，單日銷量超越《健身環大冒險》，成為蝦皮購物史上最夯電玩，近期搜尋熱度僅次口罩，甚至一舉超越衛生紙成為熱搜排行榜亞軍，也帶動Switch一般版主機、Switch Lite主機銷售狂飆。雖然任天堂官方日前宣布暫停日本地區出貨一周、昨天（4月14日）又宣布將恢復出貨，但目前台灣的Switch一般版主機仍一機難求，蝦皮購物建議可以先購入Switch Lite搶上島。

蝦皮購物觀察，Nintendo Switch上市以來就長踞站上遊戲類關鍵字熱搜榜，主機、配件、遊戲片等都是熱銷商品，《集合啦！動物森友會》開賣後更帶動Switch一般版主機銷售成長2.4倍，方便攜帶的Lite版主機銷售更飆破近4倍；配件熱銷TOP 5為按鈕貓爪套、收納包、主機保護殼、Joy－Con手把、副廠Pro手把等；遊戲片則以瑪利歐派對、瑪利歐賽車等多人遊戲銷售成長最顯著，平均增加超過150%。