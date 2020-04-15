巴黎女人的指尖藝術不只大人 小孩也有專屬指甲油

小女孩除了愛穿媽媽的高跟鞋模仿大人外，偷擦媽媽的指甲油，則是小公主愛美的第一步，無法禁止小女孩追求美麗，那就幫她選一瓶安全的指甲油吧！身為五個孩子的母親，巴黎美甲師Manucurist的創辦人Gaëlle專為孩童設計專屬指甲油 ，以水溶性無毒配方，降低對指甲油對孩子指甲的危害，讓美甲不再成為媽媽們兼顧環保與無毒時，心頭的一大陰影。

Petite manucurist kids小朋友系列指甲油，總共11個色系，是為兒童量身訂做天然純淨的水溶性指甲油，產品皆不含甲醛、甲苯、樟腦、石化提煉溶劑、鄰苯二甲酸酯、Parabens防腐劑，且可用溫水洗去、不殘留、也不會產生色素沉澱。瓶身的插圖則由巴黎知名插畫家Sophie de La Rochefordière設計，充滿童趣及藝術感，共有11款可愛的指甲油顏色，讓孩子能盡情揮灑色彩，發揮無限想像。

成人方面，Manucurist巴黎美甲師春夏綠植感系列指甲油精選24個指彩色號，且為了完美打造法式質感系指彩，一併推出上色前最重要的「護甲基底油」與最後一道定色步驟「護色亮甲油」。