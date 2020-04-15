國泰萬怡吃到飽、不分平假日 4月30日前「第二位免費」！

《火口的兩人》用最少的針線在末日來臨前織一場末日的夢，他拋棄了一切，但她還保留著黑色的相簿，他體內的眠火山被撓起，而她發覺不妙時已經來不及，電影從紙上到現實侵襲的預言開始，纖纖細手翻動著相簿，裡頭兩個年少輕狂的男人女人，在教室、在臥室、在浴室、在巷內各種雲雨的照片，照片召喚著兩人，多麼復古的情調。唯一的問題是，女方十天後要結婚，而兩人是堂兄妹。

2020-04-15 13:26