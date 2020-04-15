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國泰萬怡吃到飽、不分平假日 4月30日前「第二位免費」！
這項優惠絕對吸睛！台北國泰萬怡酒店的全日餐廳MJ Kitchen推出限時加碼優惠，即起至4月30日，不分平假日、不分午晚餐，第二位一律免費(服務費依原價10%收取)。
國泰萬怡酒店MJ Kitchen自3月成功推出「蝦饗宴」，廚藝團隊趁勝追擊，4月18日起，打造肉食控最愛的進擊系菜單「肉食主義」，美國Choice粉炸牛肉、碳烤果木豬肩肉佐原味肉汁醬、香煎孜然風味羊肋排佐薄荷優格、現切美國安格斯牛肉等異國美饌專人上桌，平日晚餐和假日午晚餐菜色升級再加碼，現切紐約客牛肉限時供應；中式風味則有黑椒炒雞腿排、糖醋里肌肉、豬肉炒河粉、麻辣元寶、港式燒臘拼盤等全天供應。
為了提升用餐安全，除了入場須測量體溫、配戴口罩，餐廳更升級「安心點餐吃到飽」，從「中西式熱鍋區」、「現煮料理」、「麵包沙拉區」、「冷菜與海鮮區」到甜點、水果、飲料等，均以單點形式無限量提供，並由餐服人員送餐。此外，餐廳也加大每桌的用餐間距，讓消費者肉飽飯足、食在安心。餐廳預訂可洽：02-7750-3399轉MJ Kitchen。
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