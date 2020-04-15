「旅客評鑑」陸客最愛給高分 台灣第4、日本敬陪末座

根據2019年Agoda旅客行為調查，全球有84%的旅客會參考網路上的評論後，再決定要去哪裡旅遊；Agoda平台已累積超過3,400萬條與飯店、民宿有關的評鑑，近日就以此大數據發布一項有趣的「最愛給高分和最愛給低分的旅客排行榜」。

根據Agoda平台資料顯示，有近七成的旅客會給予旅宿業者高分評價 (8~10分)，在最愛給高分的排行榜中，前三名分別為中國 (77.1%)、墨西哥 (76.5%) 與匈牙利 (75.9%) ，台灣則以75.9%位居第四；而最後一名為日本旅客，多數給中間偏上的評價 (4~7分)，顯示日本旅客對於住宿品質的要求與嚴謹的性格。

此外，在Agoda平台訂房的旅客平均僅有3.4%會給低分評價，前三名為印度、土耳其和沙烏地阿拉伯的旅客，台灣在此項排行中位居最後一名，業者分析，這代表台灣人個性隨和，對於不同風俗民情的接受度高，也能適應各國旅宿業者提供的服務。