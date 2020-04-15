保持社交距離 PANERAI IWC廣邀品牌大使線上串流搏感情
面對降低外出頻率的時刻，如何維持消費者對品牌的關心？沛納海（PANERAI）近日推出社群網站互動內容，訴求 #OwnYourTime，透過串流直播形式，讓觀眾能與六位品牌大使即時互動，保持社交距離之外，同時也能接受最新資訊。
這項計畫已從四月初開始，並預定將邀請Luna Rossa帆船隊的團隊總監暨船長MAX SIRENA，奧斯卡金像獎得獎製片人、《國家地理》 攝影師暨高山運動員Jimmy Chin，與義大利奧運隊游泳名將、1500米自由泳 (短池) 的世界紀錄保持者Gregorio Paltrinieri，內容將同步於沛納海的官方Facebook與instagram社群免費收看。而即將來臨的內容則將在台灣時間的四月16日的凌晨12點登場，將播放「赤手登峰」的攝影師暨高山運動員金國威（Jimmy Chin）的影片，並有真人上限互動。
同屬歷峰集團（Richemont）的萬國表（IWC）則喊出「時間共享」（TIME WELL SHARED）的口號與活動，讓IWC的員工、品牌大使與合作夥伴，在不同的數位平台分享時間、知識、經驗與熱情。「時間共享」的計畫包含了線上課程、演講，正於IWC的數位平台發表，內容包含如飛行員Matt Jones將分享2019年「銀焰掠空」的遠征心得，而IWC博物館策展人David Seyffer則會深入介紹品牌歷史，同時所有分享內容都包含了一個捐助善款的連結，所得金額將用來幫助兒童救助會（Save the Children）。
伯爵（PIAGET）則同樣早早經營instagram官方帳號，除每月設定主題、邀請品牌好友並推薦，品牌更在三月於instagram內容中納入更多商品資訊如價格，只要點下連結變能直接得到台灣地區定價，讓保持社交距離、維持對精品熱愛的探索，因而可以兼得。
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