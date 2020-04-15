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如何緩解口罩危肌？提提研新推黑蜂蜜面膜 追劇也能敷

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
提提研推出全新黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜，官網特價5入899元。圖／提提研提供
提提研推出全新黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜，官網特價5入899元。圖／提提研提供

因為疫情關係，每個人出門都要戴上又悶、又熱的口罩，導致肌膚出現許多不適應問題，如長痘痘、出油量變多、粉刺等。緩解口罩帶來的危肌，除了每日的清潔功課要做足外，肌膚保養也要到位。面膜品牌提提研，推出號稱史上最滿意的作品「黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜」，幫助抵抗保養的停滯期，喚醒肌膚的吸收能力。

黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜，與瑞士創新活性物研發中心Mibelle Biochemistry合作，製作過程經歷72次修改，利用瑞士阿爾卑斯山上所產的珍稀黑蜂蜜，萃取出黑蜂蜜活酵因子，平衡肌膚狀態，添加雙重舒緩因子、蜂萃、維他命B3及小黃瓜萃取，醒膚，保濕、抗老、撫紋，一片到位。

特別的是，黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜使用的面膜材質，為獨立發酵的生物纖維面膜，可以緊密貼合肌膚，邊敷邊追劇也不會滑脫，緊貼肌膚紋理，讓精華可以注入肌膚，喝飽水分。

黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜即日起在提提研官網 https://www.ttmask.com 販售，售價899元至1,688元不等。

實體通路則是4月15日起，在康是美開賣黑蜂蜜面膜3入組550元，屈臣氏則在4月22日開賣黑蜂蜜面膜3入組550元。

提提研的黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜，面膜材質可以緊貼肌膚。圖／提提研提供
提提研的黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜，面膜材質可以緊貼肌膚。圖／提提研提供
照顧口罩肌，該如何舒緩肌膚呢？圖／提提研提供
照顧口罩肌，該如何舒緩肌膚呢？圖／提提研提供
提提研推出全新黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜，官網特價5入899元。圖／提提研提供
提提研推出全新黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜，官網特價5入899元。圖／提提研提供

面膜 蜂蜜 口罩

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