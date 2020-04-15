好像都聞到漢堡蛋的味道了！plain-me把台式早餐店風格變成時髦穿搭

除了夜市之外，台灣最貼近日常又著名的美食文化是什麼？那就是許多人從小吃到大的「台式早餐店」，提供了豐富多元的食物選項，而且是台式與西式的融合，讓初次造訪台灣的外國人都會大感驚奇。於是台灣品牌plain-me便把這樣的意象，運用在設計中，推出了營養早餐店 by JNP紀念品系列，讓更多的人感受台灣獨一無二早餐店文化。

營養早餐店 by JNP紀念品系列寫真T恤1,080元。圖／plain-me提供

plain-me負責人之一的Tim就透露，會有這樣的企劃就是從日本友人對台灣早餐的好評後而開始的。所以從系列視覺中的紅、黃底，加上白色字體，馬上就能感受到特有的早餐店氛圍，讓人會忍不住想要來一杯「大冰奶」或是「漢堡蛋不要洋蔥」。這次的系列，歷經長達半年以上的籌備時間，以台、日視角共同創作外，同時規劃一系列在日本宣傳露出、平台上架、以及實體選貨店的發表活動與販售計畫，雖然受疫情影響取消在日本實體通路首發上市的策展活動，但已於日本最大服裝平台zozotown上架販售，引起消費者的共鳴。

營養早餐店 by JNP紀念品系列學中文T恤1,080元。圖／plain-me提供

而且為了這個系列，plain-me還找來袖珍手作模型藝術家Jennifer Wang合作，將模特兒照片後製入迷你早餐店手作模型中，展現奇異、有趣又具有美感的拍攝效果。營養早餐店 by JNP紀念品系列推出包括大冰奶、玉米蛋、早餐店菜單等各式寫真與文字T恤，還有棒球帽、帆布便當包、毛巾與中筒襪等充滿惡趣味卻又易於日常搭配的單品，更是當作送給外國友人的最佳伴手禮。

為了這個系列，plain-me還找來袖珍手作模型藝術家Jennifer Wang合作，將模特兒照片後製入迷你早餐店手作模型中。圖／plain-me提供

營養早餐店 by JNP紀念品系列學中文T恤1,080元。圖／plain-me提供

營養早餐店 by JNP紀念品系列圖鑑T恤1,080元。圖／plain-me提供

營養早餐店 by JNP紀念品系列老闆棒球帽880元。圖／plain-me提供

營養早餐店 by JNP紀念品系列條紋中筒襪390元。圖／plain-me提供

營養早餐店 by JNP紀念品早餐店中筒襪390元。圖／plain-me提供

營養早餐店 by JNP紀念品系列帆布便當包1,280元。圖／plain-me提供