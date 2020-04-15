這可能是G-Shock最受歡迎的聯名系列 四度攜手BURTON把雪景印在表上

如果不是最受歡迎，怎麼會四度合作？G-Shock再次推出與滑雪板品牌BURTON合作，將高山森林雪景與迷彩結合，創造了GG-B100BTN-1A腕表，獨特外觀加上功能超強大，未上市就有高詢問度。

如果你是戶外運動玩家，肯定對滑雪板品牌BURTON不陌生，更是多個冬奧選手指定愛用的品牌之一。而今年G-Shock再度與其合作，並邀請知名滑雪攝影師Dean Blotto Gray參與設計，把森林雪景攝影作品以全面印刷的方式細膩呈現在GG-B100BTN-1A表款的表帶，創造出猶如黑白迷彩的效果。同時，G-Shock還以黑色表殼為基礎，表圈以碳纖維與強化樹脂編織三層而成，上層特別採用透明設計，完整表現出碳纖維編織紋路，並以粉紅色點綴於表盤，表帶扣環還刻印BURTON的Logo。

G-Shock GG-B100BTN-1A腕表，採用特殊紀念包裝，極具收藏價值。圖／Casio提供

GG-B100BTN-1A腕表不只是外型帥氣，內在功能也十分強大，搭載了四重感應器，可測量方位、氣壓、高度、溫度和計算步數。除了因應自然環境的變化外，手表可與專屬應用程式連接，掌握過往活動記錄。並透過高度的上升與下降變化和步數相關數據，來計算消耗的卡路里數值。還會根據手表的高度數據與智慧型手機的GPS數值自動將路徑記錄到專屬App裡，可透過秒針顯示紀錄的終點位置，並在LCD螢幕顯示距離，提供使用者在戶外滑雪的資訊所需。

G-Shock與BURTON聯名GG-B100BTN-1A腕表，以粉紅色點綴於表盤，顯得獨特。圖／Casio提供

G-Shock與BURTON聯名推出GG-B100BTN-1A腕表14,000元。圖／Casio提供