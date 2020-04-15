傳全館暫停營業？台北西華飯店：不會暫停營運，也沒有休業計畫

橘酒是世界上最古老、最具特色也最受到誤解的酒。這是一種將白色葡萄品種以釀造紅酒方式製成的葡萄酒，在發酵前不會將葡萄汁與葡萄皮分開（如一般釀造白酒的方式），釀造橘酒的葡萄皮（有時包含葡萄梗）會留在發酵槽中數天、數周或甚至數個月的時間。這種傳統釀酒方法曾經淹沒在時間的洪流之中，卻在近年重新受到注目。

2020-04-15 01:27