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傳全館暫停營業？台北西華飯店：不會暫停營運，也沒有休業計畫

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
西華飯店最終版確認，各餐廳會輪流進行維護保養。圖／摘自西華飯店官網
西華飯店最終版確認，各餐廳會輪流進行維護保養。圖／摘自西華飯店官網

日前媒體報導，台北西華飯店將從4月中旬到5月中旬暫停住宿與餐飲服務，等於全館暫停營業，消息一出，各界譁然。台北西華飯店今早發聲明指出，沒有任何「暫時停業」或「休業」計畫，會一直持續營運，將「暖心服務」呈獻給客人。

台北西華飯店指出，每年都有定期設備維護保養計畫，一般會選定寒暑假淡季，以期養護期間對客人的影響降至最低。如今適逢疫期，正是維護保養時機，因此計畫進行如牆面油漆、管線維護等細部工作。

聲明指出，台北西華目前規劃TOSCANA義大利餐廳將於4月17日(星期五)起展開為期約10天的維護保養，4月30日(星期四)恢復服務。大廳及二樓兩間餐廳─Henry’s Bar及怡園中餐廳也將在5月之後陸續規劃維護保養。維護保養期間其他餐廳皆持續提供服務。台北西華同時強調，「所有維護保養期間，西華飯店客房都將維持營運」。

此外，有關旅展期間購買的餐券期限及營業時段等查詢，可洽：02-2718-1188。

義大利 旅展

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