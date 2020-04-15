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德國百靈聯名「鬍鬚張」 用手機AR技術線上刮鬍享優惠
鬍鬚張滷肉飯的經典LOGO「老張」的鬍鬚被刮掉了！原來是德國百靈BRAUN電鬍刀的新聯名活動，把令人印象深刻的招牌落腮鬍刮成清爽俐落的潮男形象，東西聯名、虛實跨界，為消費者帶來耳目一新的感受。
德國百靈BRAUN除了與鬍鬚張推出聯名限量優惠組合，只要於全台百貨恆隆行專櫃、燦坤3C、全國電子、家樂福、愛買通路購買指定機種電鬍刀，就能獲得「老張潮牌」的聯名款潮T或聯名行動電源乙份之外，即日起至5月15日期間，拿起智慧型手機，掃描活動QR Code（https://bxf.unisurf.tw/），把手機主鏡頭對準鬍鬚張最具代表的「老張」LOGO，還可透過手機AR技術在螢幕上幫老張修鬍，造型不拘，只需刮出自己認為最潮的鬍型，結束後將照片分享至活動貼文頁面，即可獲得德國百靈BRAUN 500元百貨購物金，以及鬍鬚張小碗滷肉飯兌換券乙張。
此次聯名組合於百貨通路獨家推出靈動系列5195cc，限定價8,888元送限量聯名潮T；網購通路則獨家推出新三鋒系列3080s，限定價3,688元，同樣送限量聯名潮T，還可加購修容配件組；電子3C量販店則限定推出新三鋒系列3050cc/3090cc，限定價3,988元，再送鬍鬚張限量聯名行動電源。
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