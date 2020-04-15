德國百靈聯名「鬍鬚張」 用手機AR技術線上刮鬍享優惠

鬍鬚張滷肉飯的經典LOGO「老張」的鬍鬚被刮掉了！原來是德國百靈BRAUN電鬍刀的新聯名活動，把令人印象深刻的招牌落腮鬍刮成清爽俐落的潮男形象，東西聯名、虛實跨界，為消費者帶來耳目一新的感受。

德國百靈BRAUN除了與鬍鬚張推出聯名限量優惠組合，只要於全台百貨恆隆行專櫃、燦坤3C、全國電子、家樂福、愛買通路購買指定機種電鬍刀，就能獲得「老張潮牌」的聯名款潮T或聯名行動電源乙份之外，即日起至5月15日期間，拿起智慧型手機，掃描活動QR Code（https://bxf.unisurf.tw/），把手機主鏡頭對準鬍鬚張最具代表的「老張」LOGO，還可透過手機AR技術在螢幕上幫老張修鬍，造型不拘，只需刮出自己認為最潮的鬍型，結束後將照片分享至活動貼文頁面，即可獲得德國百靈BRAUN 500元百貨購物金，以及鬍鬚張小碗滷肉飯兌換券乙張。