達人帶路／調酒搭餐 客製化佐餐更精準

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

相較於紅、白酒的搭配，「調酒搭餐」乃是近年新興起的餐飲新潮流。CROM By Christian Milone調酒師Ken表示，比起葡萄酒著重在本身風味，調酒可透過不同手法，帶來更豐富的味道，還能客製化設計、調整喜好，讓佐餐更為精準。

口味鹹香的帕薩帖利鮑魚子鴨湯，每份680元。記者蘇健忠／攝影

Ken指出，調酒佐餐常見有「同樣的元素，相互呼應」或是「不同的元素，相互突顯」兩種手法。除了調酒師的建議酒款外，民眾可告知個人喜好厭惡、搭配餐點或其他配酒，有利於調酒師進行配方調整，達到更好的搭配效果。若是調酒新手，不確定該如何表達喜好，則可以告知調酒師自己喜愛的手搖飲品，讓調酒師判斷喜愛的風味。

CROM Taipei餐酒館。記者蘇健忠／攝影

同時，Ken也表示，許多客人常會有「威士忌比較烈」、「Tequila只能喝Shot」等刻板印象，但其實現在調酒手法越來越進步，元素也都可以調整，甚至令人喝不出原本基酒的味道，更能呈現出調酒師想要傳達的概念，民眾都可以多加嘗試。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康