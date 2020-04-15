滿滿的宇宙明星！亞尼克×BT21共推「草莓多多生乳捲」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
新推出的「緋紅」，6吋820元，8吋1,180元。記者陳睿中／攝影
新推出的「緋紅」，6吋820元，8吋1,180元。記者陳睿中／攝影

隨著母親節即將到來，連鎖蛋糕「亞尼克」自即日起與「宇宙明星BT21」共同推出的「草莓多多生乳捲」，不只生乳捲上印有BT21的字樣，包裝盒與提袋也是滿滿的BT21。另外還有緋紅、馨花朵朵開等6款母親節蛋糕可供挑選，讓民眾藉此傳達心意。4月26日前，指定款還可享85折優惠。

「宇宙明星BT21」乃是由韓國偶像團體「防彈少年團」與Line Friends所設計的卡通角色，自2017年首度發布，共計有TATA、VAN、KOYA、RJ等8個角色，各有不同的造型與個性，由於模樣可愛討喜，推出後就擁有廣大的人氣。

亞尼克與BT21共同推出的「草莓多多生乳捲」，紅白色系為主的外盒以及提袋上就印有BT21的角色與圖案，還附有造型綁繩。至於生乳捲的內餡使用北海道奶霜、優格慕斯、草莓果餡搭配而成，吃起來具有酸甜清爽的宜人滋味。初期暫限定供應至5月10日，每條429元。另外8位宇宙明星，也會登上54台位於台北捷運站內的YTM蛋糕販賣機。

隨著母親節將至，亞尼克也推出6款蛋糕清單。其中「緋紅」、「馨花朵朵開」乃是全新登場的口味。色澤豔麗的「緋紅」，主要由巧克力泡芙蛋糕、巧克力慕斯、巧克力酥餅、覆盆莓果餡與巧克力奶霜所構成，共有6吋與8吋兩種大小，各為820、1180元。至於「馨花朵朵開」，有著草莓巧克力、草莓奶霜、優格慕斯、覆盆子果粒、泡芙蛋糕、杏仁奶油塔，6吋為620元，8吋為810元。

除了新品外，其他還有25度N檸檬塔、芋見香緹、德國黑森林、芒果夏洛特等經典款蛋糕可供選擇，售價自480元起。其中緋紅、馨花朵朵開等2款新品，在4月26日前可享85折預購優惠。另外亞尼克的DIY造型蛋糕課程，也針對母親節設計「莓好馨意」蛋糕，內部藏有可拉出的字條小卡，讓害羞的孩子，能夠傳達對母親的心意。

亞尼克針對母親節，推出多款蛋糕與點心可供選擇。記者陳睿中／攝影
亞尼克針對母親節，推出多款蛋糕與點心可供選擇。記者陳睿中／攝影
亞尼克新推出的「草莓多多生乳捲」，內餡使用北海道奶霜、優格慕斯、草莓果餡搭配而成，具有酸甜清爽的滋味。記者陳睿中／攝影
亞尼克新推出的「草莓多多生乳捲」，內餡使用北海道奶霜、優格慕斯、草莓果餡搭配而成，具有酸甜清爽的滋味。記者陳睿中／攝影
亞尼克與BT21共同推出的「草莓多多生乳捲」，外盒、紙袋與生乳捲上，都可見到BT21元素。記者陳睿中／攝影
亞尼克與BT21共同推出的「草莓多多生乳捲」，外盒、紙袋與生乳捲上，都可見到BT21元素。記者陳睿中／攝影
新推出的「馨花朵朵開」，6吋620元，8吋810元。記者陳睿中／攝影
新推出的「馨花朵朵開」，6吋620元，8吋810元。記者陳睿中／攝影

巧克力

延伸閱讀

愛買代客料理餐廳母親節套餐 8菜+1蛋糕每人不到500元

百貨救買氣 比漾廣場、美麗華母親節優惠創新高

玩美移動攜手85度C推出 花漾媽咪我愛你母親節活動

母親節蛋糕 給媽媽的情書

相關新聞

母親節檔期 保養品這樣買

百貨母親節檔期開打，也是入手頂級保養品的最佳時機，

滿滿的宇宙明星！亞尼克×BT21共推「草莓多多生乳捲」

隨著母親節即將到來，連鎖蛋糕「亞尼克」自即日起與「宇宙明星BT21」共同推出的「草莓多多生乳捲」，不只生乳捲上印有BT2...

楊冪拎Chloé看來身高一米八 古力娜扎撞包還站爛泥裡

楊冪和魏大勛甜蜜吃甜筒的畫面又被網友撞見，切換熱戀狀態的她看起來仍然纖瘦美麗，一雙長腿的拍攝效果簡直身高一米八，手上的包...

「杏子豬排×京都勝牛炸牛排」聯手上菜 戴口罩送甜點

在台已經有7年歷史的「銀座杏子豬排」，自4月15日起，與同樣來自日本的「京都勝牛」合作，限時攜手推出4款台灣獨家販售的「...

孝敬媽媽！買東方美集團美妝享優惠

母親節檔期開打，美妝保養品牌當然也推出獨家優惠吸客。東方美集團旗下6大美妝保養品牌，包括Kanebo 、SUQQU、 T...

髮型刻板！《夫妻的世界》正宮短髮幹練、小三長髮浪漫

刻板印象，無所不在，就連戲劇中要塑造角色形象，也常常以「刻板」印象來形塑。髮型，對女人來說，常常就是一種「刻板印象」，正...

巴塞爾表展瀕瓦解！勞力士、百達翡麗、香奈兒宣布退出

走過一世紀的巴塞爾珠寶鐘表展（Baselworld），或許就在新冠肺炎爆發的2020年默默畫上終點。表展最重要的5個指標...

賣一個就捐一個 alice + olivia生產可愛口罩做公益

最近「口罩花色」是台灣熱門話題，美國品牌alice + olivia剛好推出一款印有滿版品牌標誌性圖樣「Stace Fa...

換手表不如換表帶 千元起跳、高彩好心情又省荷包

有沒有想過一個問題：配戴一只手表，最常被欣賞到的部分是表面嗎？錯，其實是表帶。手表當然多數是用來分辨時間的，再進一步，可...

Le Creuset鐵粉李晶晶 料理魂發作女兒8歲初嚐速食滋味

時尚鍋具品牌Le Creuset美型新品「櫻之雪鑄鐵鍋」即將於5月限量上市，發表活動邀請到時尚名媛、同時也是品牌主顧的李...

手殘黨救星！附密碼的I’M MEME眼影書教你畫幸運眼影

開架人氣韓國彩妝品排I’M MEME去年推出「我愛心機電眼撲克盤」，馬上成為備受消費者好評的熱銷前三名商品。夾帶這股氣勢...

逆勢回歸！義大利品牌MARNI和sergio rossi重返台北

「高跟鞋之王」義大利設計師Sergio Rossi因新冠肺炎病逝，是本月初時尚圈重磅訊息，其同名品牌曾進駐BELLAVI...

熱門新聞

第五波網購口罩來囉！4-8歲小童口罩15日起上網買

零確診！圓山飯店「亮燈了」 網友：暖心、想哭

價格超殺！好市多開賣「森林探險小屋」 媽媽團掀起搶購熱潮

強烈大陸冷氣團剛過 下波變天時間曝光

這四大生肖人緣好，到處遇貴人！

環島1號線指示牌「便利商店30Km」？網友跪求神解答

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。