滿滿的宇宙明星！亞尼克×BT21共推「草莓多多生乳捲」

隨著母親節即將到來，連鎖蛋糕「亞尼克」自即日起與「宇宙明星BT21」共同推出的「草莓多多生乳捲」，不只生乳捲上印有BT21的字樣，包裝盒與提袋也是滿滿的BT21。另外還有緋紅、馨花朵朵開等6款母親節蛋糕可供挑選，讓民眾藉此傳達心意。4月26日前，指定款還可享85折優惠。

「宇宙明星BT21」乃是由韓國偶像團體「防彈少年團」與Line Friends所設計的卡通角色，自2017年首度發布，共計有TATA、VAN、KOYA、RJ等8個角色，各有不同的造型與個性，由於模樣可愛討喜，推出後就擁有廣大的人氣。

亞尼克與BT21共同推出的「草莓多多生乳捲」，紅白色系為主的外盒以及提袋上就印有BT21的角色與圖案，還附有造型綁繩。至於生乳捲的內餡使用北海道奶霜、優格慕斯、草莓果餡搭配而成，吃起來具有酸甜清爽的宜人滋味。初期暫限定供應至5月10日，每條429元。另外8位宇宙明星，也會登上54台位於台北捷運站內的YTM蛋糕販賣機。

隨著母親節將至，亞尼克也推出6款蛋糕清單。其中「緋紅」、「馨花朵朵開」乃是全新登場的口味。色澤豔麗的「緋紅」，主要由巧克力泡芙蛋糕、巧克力慕斯、巧克力酥餅、覆盆莓果餡與巧克力奶霜所構成，共有6吋與8吋兩種大小，各為820、1180元。至於「馨花朵朵開」，有著草莓巧克力、草莓奶霜、優格慕斯、覆盆子果粒、泡芙蛋糕、杏仁奶油塔，6吋為620元，8吋為810元。