楊冪拎Chloé看來身高一米八 古力娜扎撞包還站爛泥裡

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
楊冪與韓火火合作的時尚街拍中，以Chloé C橄欖綠迷你小方包入鏡，售價55,500元。圖／取自微博
楊冪與韓火火合作的時尚街拍中，以Chloé C橄欖綠迷你小方包入鏡，售價55,500元。圖／取自微博

楊冪和魏大勛甜蜜吃甜筒的畫面又被網友撞見，切換熱戀狀態的她看起來仍然纖瘦美麗，一雙長腿的拍攝效果簡直身高一米八，手上的包款是Chloé C橄欖綠迷你小方包，配襯時髦奶茶色的褲裝，俐落有型。

這是楊冪和大陸潮人韓火火合作的「FireBible」，她以連身長褲同時展現媚態、跩態的時尚街拍，彰顯不科學的超長腿比例；古力娜扎在同系列中也選用了楊冪同色同款小方包，站在爛泥裡拍照仍不掩新疆美女的風采，也是趣味的取景。而久違的韓國第一美人金泰希，在韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》之中，也以Chloé C包款作為劇中行頭。

提到最熱愛Chloé C的女星非潤娥莫屬，她在去年夏天、秋天都曾拎同包款入鏡，連近期的口罩時尚都少不了它，足見情有獨鍾；而關穎則是和女兒一起賣萌，搶先選用最新的Chloé C迷你小圓包，搭出親子裝。Chloé C是2019年春夏推出的主打包款，以鑲嵌在雙層翻蓋正中央的「C」字金屬為特色，共有相機包、鍊帶手拿包及腰包等多種款式，在春夏推出奶橘色、森林綠和艷桃紅等新色，以及深藍拼接皮革圖騰的俏皮新款，點出繽紛的季節感。

Chloé C奶橘色鱷魚皮壓紋迷你小方包，售價55,500元。圖／Chloé提供
Chloé C奶橘色鱷魚皮壓紋迷你小方包，售價55,500元。圖／Chloé提供
Chloé C深海藍鱷魚皮壓紋迷你小圓包，售價17,000元。圖／Chloé提供
Chloé C深海藍鱷魚皮壓紋迷你小圓包，售價17,000元。圖／Chloé提供
關穎與女兒C.C.搶先入手本季全新的Chloé C迷你小圓包，打造母女裝。圖／取自IG
關穎與女兒C.C.搶先入手本季全新的Chloé C迷你小圓包，打造母女裝。圖／取自IG
Chloé C咖啡色相機包，售價34,000元。圖／Chloé提供
Chloé C咖啡色相機包，售價34,000元。圖／Chloé提供
古力娜扎和韓火火合作的時尚街拍，搭襯楊冪同包款。圖／取自微博
古力娜扎和韓火火合作的時尚街拍，搭襯楊冪同包款。圖／取自微博
Chloé C森林綠鱷魚皮壓紋迷你小圓包，售價17,000元。圖／Chloé提供
Chloé C森林綠鱷魚皮壓紋迷你小圓包，售價17,000元。圖／Chloé提供
Chloé C黑色相機包，售價34,000元。圖／Chloé提供
Chloé C黑色相機包，售價34,000元。圖／Chloé提供
Chloé C深藍拚色圖騰迷你小方包，售價67,200元。圖／Chloé提供
Chloé C深藍拚色圖騰迷你小方包，售價67,200元。圖／Chloé提供
金泰希在韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》中，以Chloé C咖啡色迷你小方包妝點造型。圖／截自tvN
金泰希在韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》中，以Chloé C咖啡色迷你小方包妝點造型。圖／截自tvN
楊冪與韓火火合作的時尚街拍中，以Chloé C橄欖綠迷你小方包入鏡，售價55,500元。圖／取自微博
楊冪與韓火火合作的時尚街拍中，以Chloé C橄欖綠迷你小方包入鏡，售價55,500元。圖／取自微博
古力娜扎和韓火火合作的時尚街拍，搭襯楊冪同包款。圖／取自微博
古力娜扎和韓火火合作的時尚街拍，搭襯楊冪同包款。圖／取自微博
古力娜扎和韓火火合作的時尚街拍，搭襯楊冪同包款。圖／取自微博
古力娜扎和韓火火合作的時尚街拍，搭襯楊冪同包款。圖／取自微博
潤娥去年9月以Chloé C咖啡色迷你小方包打造秋季度假時尚。圖／取自IG
潤娥去年9月以Chloé C咖啡色迷你小方包打造秋季度假時尚。圖／取自IG
金泰希在韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》中，以Chloé C咖啡色迷你小方包妝點造型。圖／截自tvN
金泰希在韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》中，以Chloé C咖啡色迷你小方包妝點造型。圖／截自tvN
潤娥日前以Chloé C咖啡色迷你小方包配襯口罩時尚造型，售價46,900元。圖／取自IG
潤娥日前以Chloé C咖啡色迷你小方包配襯口罩時尚造型，售價46,900元。圖／取自IG
Chloé C豔桃紅鱷魚皮壓紋迷你小方包，售價55,500元。圖／Chloé提供
Chloé C豔桃紅鱷魚皮壓紋迷你小方包，售價55,500元。圖／Chloé提供
楊冪與韓火火合作的時尚街拍中，以Chloé C橄欖綠迷你小方包入鏡，售價55,500元。圖／取自微博
楊冪與韓火火合作的時尚街拍中，以Chloé C橄欖綠迷你小方包入鏡，售價55,500元。圖／取自微博
Chloé C奶橘色鱷魚皮壓紋迷你小圓包，售價17,000元。圖／Chloé提供
Chloé C奶橘色鱷魚皮壓紋迷你小圓包，售價17,000元。圖／Chloé提供
楊冪與韓火火合作的時尚街拍中，以Chloé C橄欖綠迷你小方包入鏡，售價55,500元。圖／取自微博
楊冪與韓火火合作的時尚街拍中，以Chloé C橄欖綠迷你小方包入鏡，售價55,500元。圖／取自微博
潤娥去年6月的夏日俏麗造型以Chloé C咖啡色迷你小方包搭配。圖／取自IG
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