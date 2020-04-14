楊冪拎Chloé看來身高一米八 古力娜扎撞包還站爛泥裡

楊冪和魏大勛甜蜜吃甜筒的畫面又被網友撞見，切換熱戀狀態的她看起來仍然纖瘦美麗，一雙長腿的拍攝效果簡直身高一米八，手上的包款是Chloé C橄欖綠迷你小方包，配襯時髦奶茶色的褲裝，俐落有型。

這是楊冪和大陸潮人韓火火合作的「FireBible」，她以連身長褲同時展現媚態、跩態的時尚街拍，彰顯不科學的超長腿比例；古力娜扎在同系列中也選用了楊冪同色同款小方包，站在爛泥裡拍照仍不掩新疆美女的風采，也是趣味的取景。而久違的韓國第一美人金泰希，在韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》之中，也以Chloé C包款作為劇中行頭。