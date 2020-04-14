楊冪拎Chloé看來身高一米八 古力娜扎撞包還站爛泥裡
楊冪和魏大勛甜蜜吃甜筒的畫面又被網友撞見，切換熱戀狀態的她看起來仍然纖瘦美麗，一雙長腿的拍攝效果簡直身高一米八，手上的包款是Chloé C橄欖綠迷你小方包，配襯時髦奶茶色的褲裝，俐落有型。
這是楊冪和大陸潮人韓火火合作的「FireBible」，她以連身長褲同時展現媚態、跩態的時尚街拍，彰顯不科學的超長腿比例；古力娜扎在同系列中也選用了楊冪同色同款小方包，站在爛泥裡拍照仍不掩新疆美女的風采，也是趣味的取景。而久違的韓國第一美人金泰希，在韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》之中，也以Chloé C包款作為劇中行頭。
提到最熱愛Chloé C的女星非潤娥莫屬，她在去年夏天、秋天都曾拎同包款入鏡，連近期的口罩時尚都少不了它，足見情有獨鍾；而關穎則是和女兒一起賣萌，搶先選用最新的Chloé C迷你小圓包，搭出親子裝。Chloé C是2019年春夏推出的主打包款，以鑲嵌在雙層翻蓋正中央的「C」字金屬為特色，共有相機包、鍊帶手拿包及腰包等多種款式，在春夏推出奶橘色、森林綠和艷桃紅等新色，以及深藍拼接皮革圖騰的俏皮新款，點出繽紛的季節感。
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