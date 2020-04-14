「杏子豬排×京都勝牛炸牛排」聯手上菜 戴口罩送甜點

在台已經有7年歷史的「銀座杏子豬排」，自4月15日起，與同樣來自日本的「京都勝牛」合作，限時攜手推出4款台灣獨家販售的「杏子×勝牛聯名套餐」。民眾將可在杏子豬排或是京都勝牛的指定門市中，品嚐到結合兩間招牌餐點的不同料理，一次滿足牛豬双拼的快感。

「銀座杏子豬排」目前在台共有21間門市，提供厚切里肌豬排、腰內豬排等一系列餐點。而「京都勝牛」則在在2018年登台，目前在台有6間門市，店內以「元祖炸牛排」最具代表性，店內也有提供豬排、海鮮等一系列炸物料理。

本次的聯名系列中，民眾在銀座杏子豬排的微風北車、板橋環球、台南西門等10間指定門市，可以品嚐到京都勝牛的「元祖炸牛排」，以及「勝牛杏子二味」兩款套餐。元祖炸牛排套餐中，選用美國翼板牛肉，裹粉快炸60秒後上桌，還可透過個人烤爐控制熟度，每份450元。勝牛杏子二味套餐，則是結合京都勝牛的炸牛排，以及杏子的腰內豬排，每套380元。

在京都勝牛的門市中，則有「海陸四拼」、「和牛海陸四拼」等2款聯名套餐。海陸四拼套餐一次可吃到軟殼蝦、2L級廣島牡蠣、厚切肩胛菲力牛排與杏子腰內豬排，每套480元。至於和牛海陸四拼套餐，則是將肉品升級為M7等級的厚切澳洲和牛，帶來更奢侈的享受，每套520元。