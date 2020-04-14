孝敬媽媽！買東方美集團美妝享優惠

母親節檔期開打，美妝保養品牌當然也推出獨家優惠吸客。東方美集團旗下6大美妝保養品牌，包括Kanebo 、SUQQU、 THREE、 RMK、 CHICCHOC、Espace Beauté等品牌，也推出許多優惠組合，許多明星熱賣商品也有折扣，讓妳在母親節，不僅孝敬母親，也能愛自己多一些，

許多人愛用的Kanebo佳麗寶，旗下頂級品牌KANABO以時間美容新觀念，最推薦入門特惠組「KANEBO光采角質組」，買KANEBO美妍角質美容液100ml，送3項好禮，特價2,200元，小資女也能入手。另外買指定唯一無二唇膏2支加送1支，一口氣買好夏天夯色。

超人氣防曬ALLIE是每天的必備品，推出防曬水凝乳特別限定版，買2瓶ALLIE EX UV高效防曬水凝乳N，送1瓶高效防曬水凝乳，比在日本買還便宜。

彩妝控則可瞄準RMK，推出3款超優惠組合，水凝美肌粉霜、水凝柔光粉霜是熱賣商品，彩妝以絢彩眼影、經典輕潤口紅（潤彩）為主。櫻花妹最愛的SUQQU，主打最新升級的晶采淨妍粉底液EX，適合戴口罩時使用的輕薄底妝，搭配晶采絕色粉底刷、水感透潤防曬乳一起買，加送3件贈品。

想要療癒身心，THREE最具人氣的平衡潔膚油，可以預防痘痘與肌膚泛紅，是戴口罩後的清潔首選，買平衡潔膚油R與洗顏慕絲R，贈送精萃礦泥膜30g。Espace Beauté帶來美好的香氛療癒，用沐浴來放鬆身心，特惠的身心淨化推薦組，內有玫瑰系列沐浴露、護膚霜，滋潤肌膚享受生活。