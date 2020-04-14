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髮型刻板！《夫妻的世界》正宮短髮幹練、小三長髮浪漫

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
韓劇《夫妻的世界》中，看得出正宮與小三的髮型刻板印象。圖／摘自IG
韓劇《夫妻的世界》中，看得出正宮與小三的髮型刻板印象。圖／摘自IG

刻板印象，無所不在，就連戲劇中要塑造角色形象，也常常以「刻板」印象來形塑。髮型，對女人來說，常常就是一種「刻板印象」，正在熱播的韓劇《夫妻的世界》中，就能明顯看到「髮型刻板印象」的出現，雖然總是想要打破刻板印象，但從戲劇的張力來看，卻又能發現，這樣的刻板印象，對於角色的明確度來說，確實有加分的效果。

在《夫妻的世界》戲劇中，就能發現，由金喜愛飾演的正宮池善雨，是位職場媽媽，工作上幹練、家庭中追求完美，因此就是一頭及肩短髮的俐落造型，韓素希飾演的小三呂多景，就是一頭浪漫的波浪長髮，還染上當紅的顯白焦糖色，充滿溫柔的小女人風情。髮型設計師阿Wing就分析了《夫妻的世界》中的角色髮型。

正宮池善雨（金喜愛飾）／職場媽媽愛的及肩短髮

在劇中，金喜愛飾演的正宮，是位醫生，也是老婆與媽媽，看得出來與老公結婚許久，阿Wing表示，很多女生，在進入家庭且又有工作時，真的會常剪短髮，「因為短髮好整理，不用花太多時間」是主因，對於分秒必爭的職場媽媽來說，短髮不僅洗頭髮快，吹乾與造型都快，隨手綁起來也沒問題，在職場上看來也乾淨俐落。

但在刻板印象中，就能發現，剪短髮的正宮，多數帶有點固執、自我要求高的性格，觀眾從髮型上，馬上就能感受到正宮的威嚴與霸氣，甚至透過與小三的長髮對比，暗示正宮少了女人味，即使在第一集中，金喜愛與老公的床戲中，展現出絕佳的好身材，但短髮依舊不減女正宮的俐落。

小三呂多景（韓素希飾）／年輕女孩愛的浪漫長髮

對比正宮的短髮，小三當然就得要一頭浪漫的波浪長髮，韓素希還染了近期大勢的焦糖色，阿Wing表示，亞洲女孩髮型染焦糖色，會特別顯白與楚楚可憐，自然韓素希在劇中，就是看來柔弱，而且真的超顯白。

從刻板印象來看，小三留長髮幾乎成為戲劇的公式，彷彿暗示「長髮＝女人味＝狐狸精」，隨手撥弄頭髮，舉手投足間會讓不少觀眾恨得牙癢癢，不得不說，這樣的髮型塑造角色，幾乎是不敗的公式。

其他人的髮型

髮型刻板的公式，在同劇中，也能發現，如劇中另一位正宮，飾演男主角同學、會計師孫在赫（金永敏飾）的老婆高藝琳（朴宣暎飾），同樣也是及肩短髮，不過她刻意染了深的焦糖色，因為畢竟她沒有在外面工作，卻又急著挽回丈夫的心。

而另一位角色，男主角的公司秘書、離婚有小孩的張美妍（趙雅羅飾），與女小三有著同樣的浪漫長髮、焦糖色的髮型，難怪一開始正宮會懷疑張美妍是小三，而且張美妍的角色設定，是離過婚，正與男友交往中，果然還是要長髮才會迷人啊。

離婚的張美妍，則是浪漫的長髮。。圖／摘自IG
離婚的張美妍，則是浪漫的長髮。。圖／摘自IG
正宮金喜愛，剪著一頭及肩的短髮，是職場媽媽的刻板髮型。圖／摘自IG
正宮金喜愛，剪著一頭及肩的短髮，是職場媽媽的刻板髮型。圖／摘自IG
小三韓素希的髮型，波浪長髮呈現女人味。圖／摘自IG
小三韓素希的髮型，波浪長髮呈現女人味。圖／摘自IG
正宮金喜愛，剪著一頭及肩的短髮，是職場媽媽的刻板髮型。圖／摘自IG
正宮金喜愛，剪著一頭及肩的短髮，是職場媽媽的刻板髮型。圖／摘自IG
浪漫的波浪長髮，幾乎成為小三的刻板髮型。圖／摘自IG
浪漫的波浪長髮，幾乎成為小三的刻板髮型。圖／摘自IG
韓劇《夫妻的世界》中，另一位正宮高藝琳，也是及肩短髮。圖／摘自IG
韓劇《夫妻的世界》中，另一位正宮高藝琳，也是及肩短髮。圖／摘自IG
韓劇《夫妻的世界》中，看得出正宮與小三的髮型刻板印象。圖／摘自IG
韓劇《夫妻的世界》中，看得出正宮與小三的髮型刻板印象。圖／摘自IG

髮型 職場

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