巴塞爾表展瀕瓦解！勞力士、百達翡麗、香奈兒宣布退出

走過一世紀的巴塞爾珠寶鐘表展（Baselworld），或許就在新冠肺炎爆發的2020年默默畫上終點。表展最重要的5個指標性參展品牌：勞力士（Rolex）、百達翡麗（Patek Philippe）、香奈兒（Chanel）、蕭邦（Chopard）、以及勞力士集團的帝舵表（Tudor）剛剛發表聯合聲明宣布退出巴塞爾珠寶鐘表展，並將與日內瓦高級鐘表展（SIHH）的主辦單位Fondation de la Haute Horlogerie（簡稱FHH）在日內瓦另起爐灶，預計於2021年4月FHH舉辦日內瓦鐘表與奇蹟表展的同時，在日內瓦的Palexpo展覽中心創辦另一場新的鐘表展。

勞力士CEO Jean-Frédéric Dufour表示，勞力士自1939年開始每年參加巴塞爾珠寶鐘表展，但對MCH集團（巴塞爾珠寶鐘表展主辦單位）近來的決策以及近年的發展感到失望，勞力士便開始與其他品牌討論未來的方向。日前就有傳出，Dufour對於MCH集團針對表展延期提出的退費法則公開表達不滿，如今就聲明稿中的內容也可看出這正是引發勞力士帶頭退出的導火線。