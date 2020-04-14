快訊

醫院超載非一日之寒？疫情爆發前的馬國醫療能量

巴塞爾表展瀕瓦解！勞力士、百達翡麗、香奈兒宣布退出

聯合報 / 記者孫曼、釋俊哲／即時報導
巴塞爾珠寶鐘表展可能因為龍頭品牌集體退出而宣告結束。記者／釋俊哲攝影
巴塞爾珠寶鐘表展可能因為龍頭品牌集體退出而宣告結束。記者／釋俊哲攝影

走過一世紀的巴塞爾珠寶鐘表展（Baselworld），或許就在新冠肺炎爆發的2020年默默畫上終點。表展最重要的5個指標性參展品牌：勞力士（Rolex）、百達翡麗（Patek Philippe）、香奈兒（Chanel）、蕭邦（Chopard）、以及勞力士集團的帝舵表（Tudor）剛剛發表聯合聲明宣布退出巴塞爾珠寶鐘表展，並將與日內瓦高級鐘表展（SIHH）的主辦單位Fondation de la Haute Horlogerie（簡稱FHH）在日內瓦另起爐灶，預計於2021年4月FHH舉辦日內瓦鐘表與奇蹟表展的同時，在日內瓦的Palexpo展覽中心創辦另一場新的鐘表展。

勞力士CEO Jean-Frédéric Dufour表示，勞力士自1939年開始每年參加巴塞爾珠寶鐘表展，但對MCH集團（巴塞爾珠寶鐘表展主辦單位）近來的決策以及近年的發展感到失望，勞力士便開始與其他品牌討論未來的方向。日前就有傳出，Dufour對於MCH集團針對表展延期提出的退費法則公開表達不滿，如今就聲明稿中的內容也可看出這正是引發勞力士帶頭退出的導火線。

百達翡麗總裁Thierry Stern認為，品牌與表展對未來的展望不同，他們希望能照顧到全球經銷商、客戶、媒體的需求。香奈兒豬表鐘表部門總裁Frédéric Grangié與蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele也都表示離開是為了能夠更照顧到所以合作夥伴及客戶的需求。顯然表展主辦單位未能因為時代演變、鐘表產業的零售與行銷環境變化而跟上時代，在2018年Swatch集團宣布集體退出後並未改善，今年更有寶格麗、百年靈等品牌出走。如今龍頭品牌紛紛退出，預計會有更多跟進 -- 巴塞爾表展恐怕在2019年其實已經劃上句點。

巴塞爾珠寶鐘表展可能因為龍頭品牌集體退出而宣告結束。圖／MCH提供
巴塞爾珠寶鐘表展可能因為龍頭品牌集體退出而宣告結束。圖／MCH提供
勞力士帶頭退出巴塞爾珠寶鐘表展，將與其他品牌於日內瓦另起爐灶。圖／勞力士提供
勞力士帶頭退出巴塞爾珠寶鐘表展，將與其他品牌於日內瓦另起爐灶。圖／勞力士提供

品牌 珠寶

延伸閱讀

有錢也要乖乖排隊 暫緩新品發表後 且來看看五款超熱門勞力士

震撼「疫」動！勞力士、百達翡麗 今年新品延期發表

香奈兒等奢侈品 全球銷售減3兆元

網路拍賣新模式！蘇富比每週名表精選 勞力士打頭陣

相關新聞

孝敬媽媽！買東方美集團美妝享優惠

母親節檔期開打，美妝保養品牌當然也推出獨家優惠吸客。東方美集團旗下6大美妝保養品牌，包括Kanebo 、SUQQU、 T...

髮型刻板！《夫妻的世界》正宮短髮幹練、小三長髮浪漫

刻板印象，無所不在，就連戲劇中要塑造角色形象，也常常以「刻板」印象來形塑。髮型，對女人來說，常常就是一種「刻板印象」，正...

巴塞爾表展瀕瓦解！勞力士、百達翡麗、香奈兒宣布退出

走過一世紀的巴塞爾珠寶鐘表展（Baselworld），或許就在新冠肺炎爆發的2020年默默畫上終點。表展最重要的5個指標...

賣一個就捐一個 alice + olivia生產可愛口罩做公益

最近「口罩花色」是台灣熱門話題，美國品牌alice + olivia剛好推出一款印有滿版品牌標誌性圖樣「Stace Fa...

換手表不如換表帶 千元起跳、高彩好心情又省荷包

有沒有想過一個問題：配戴一只手表，最常被欣賞到的部分是表面嗎？錯，其實是表帶。手表當然多數是用來分辨時間的，再進一步，可...

Le Creuset鐵粉李晶晶 料理魂發作女兒8歲初嚐速食滋味

時尚鍋具品牌Le Creuset美型新品「櫻之雪鑄鐵鍋」即將於5月限量上市，發表活動邀請到時尚名媛、同時也是品牌主顧的李...

手殘黨救星！附密碼的I’M MEME眼影書教你畫幸運眼影

開架人氣韓國彩妝品排I’M MEME去年推出「我愛心機電眼撲克盤」，馬上成為備受消費者好評的熱銷前三名商品。夾帶這股氣勢...

逆勢回歸！義大利品牌MARNI和sergio rossi重返台北

「高跟鞋之王」義大利設計師Sergio Rossi因新冠肺炎病逝，是本月初時尚圈重磅訊息，其同名品牌曾進駐BELLAVI...

身份證、生日有「8」！發起人肉骨茶「150元吃到飽」

來自新加坡的「發起人肉骨茶」，自4月15日起推出全新的下午茶抗疫優惠，只要身份證字號或是民國生日內含有「8」，就可享14...

滿3000送3000！「胡同燒肉」史上最殺優惠 只有47天

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情影響餐飲市場，目前全台灣共有11家店鋪的「胡同燒肉」，自4月15日起於北區指定門市，...

MUJI無印良品生日慶滿1千送1百 寢織、香氛機享優惠價

MUJI無印良品展開16周年生日慶，即日起至5/10於門市單筆消費滿1,000元送100元商品抵用券一張，同期間還有多樣...

「九華樓」的烤鴨首度外帶！「一鴨三吃」餐盒價199元

全民防疫，飯店、餐廳甚麼都能外帶，以「粵式片皮鴨」聞名的華泰王子大飯店九華樓，首度將金字招牌「華泰片皮鴨」搭配餐廳內多項...

熱門新聞

第五波網購口罩來囉！4-8歲小童口罩15日起上網買

零確診！圓山飯店「亮燈了」 網友：暖心、想哭

價格超殺！好市多開賣「森林探險小屋」 媽媽團掀起搶購熱潮

強烈大陸冷氣團剛過 下波變天時間曝光

環島1號線指示牌「便利商店30Km」？網友跪求神解答

這四大生肖人緣好，到處遇貴人！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。