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換手表不如換表帶 千元起跳、高彩好心情又省荷包

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
透過更換表帶，將能快速切換視覺與色彩，令手表散發新鮮新氣象。圖 / OMEGA提供。
透過更換表帶，將能快速切換視覺與色彩，令手表散發新鮮新氣象。圖 / OMEGA提供。

有沒有想過一個問題：配戴一只手表，最常被欣賞到的部分是表面嗎？錯，其實是表帶。手表當然多數是用來分辨時間的，再進一步，可能當成隨身的造型，那麼被別人欣賞的時候，貌似附屬品的表帶，反而成為第一印象。

尼龍NATO表帶在數年前一度大為流行，高彩、快拆、可自行輕鬆更換的特質，讓換表帶就像為手表快速更換外衣，因而蔚為風行。歐米茄（OMEGA）並非首次推出尼龍表帶，但今年確實一口氣帶來多款彩色尼龍NATO表帶，官方網站上更有多達50種不同配色、材質的NATO尼龍表帶，從單色、雙色、彩虹，除有19‑20毫米或21‑22毫米的不同尺寸，官方網站並推薦搭配不同表款，為表款注入強大年輕活力。

而創立於1765年的奧地利老牌海奕施（HIRSCH），其皮表帶符合國際環保公約、橡膠表帶則是以天然橡膠製成，同時產品製程經過ISO 9001認證，最特別的是，真皮表帶還可簡易水洗保養，告別夏天濕熱流汗造成的氣味，過往品牌甚至曾將頁岩材質與尤加利樹纖維加入表帶研發，創意十足。經典系列的牛皮表帶最低從1,600元起，鱷魚皮表帶則在5,000到12,000不等，而結合真皮與天然橡膠的PC系列則約3,600到4,500元之間，並曾獲德國紅點設計獎項肯定。

奧地利老牌海奕施（HIRSCH）的皮表帶還可簡易水洗保養，告別夏日皮表帶悶臭的惱人印象。圖 / 敦文提供。
奧地利老牌海奕施（HIRSCH）的皮表帶還可簡易水洗保養，告別夏日皮表帶悶臭的惱人印象。圖 / 敦文提供。
海奕施的PC系列結合真皮與橡膠，曾獲德國紅點設計獎肯定。圖 / 敦文提供。
海奕施的PC系列結合真皮與橡膠，曾獲德國紅點設計獎肯定。圖 / 敦文提供。
OMEGA推出的單色、雙色、多色的NATO尼龍表帶，共有近50種選項並可選擇寬度。圖 / OMEGA提供。
OMEGA推出的單色、雙色、多色的NATO尼龍表帶，共有近50種選項並可選擇寬度。圖 / OMEGA提供。

奧地利

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