換手表不如換表帶 千元起跳、高彩好心情又省荷包

有沒有想過一個問題：配戴一只手表，最常被欣賞到的部分是表面嗎？錯，其實是表帶。手表當然多數是用來分辨時間的，再進一步，可能當成隨身的造型，那麼被別人欣賞的時候，貌似附屬品的表帶，反而成為第一印象。

尼龍NATO表帶在數年前一度大為流行，高彩、快拆、可自行輕鬆更換的特質，讓換表帶就像為手表快速更換外衣，因而蔚為風行。歐米茄（OMEGA）並非首次推出尼龍表帶，但今年確實一口氣帶來多款彩色尼龍NATO表帶，官方網站上更有多達50種不同配色、材質的NATO尼龍表帶，從單色、雙色、彩虹，除有19‑20毫米或21‑22毫米的不同尺寸，官方網站並推薦搭配不同表款，為表款注入強大年輕活力。