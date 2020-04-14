聽新聞
test
0:00 / 0:00
換手表不如換表帶 千元起跳、高彩好心情又省荷包
有沒有想過一個問題：配戴一只手表，最常被欣賞到的部分是表面嗎？錯，其實是表帶。手表當然多數是用來分辨時間的，再進一步，可能當成隨身的造型，那麼被別人欣賞的時候，貌似附屬品的表帶，反而成為第一印象。
尼龍NATO表帶在數年前一度大為流行，高彩、快拆、可自行輕鬆更換的特質，讓換表帶就像為手表快速更換外衣，因而蔚為風行。歐米茄（OMEGA）並非首次推出尼龍表帶，但今年確實一口氣帶來多款彩色尼龍NATO表帶，官方網站上更有多達50種不同配色、材質的NATO尼龍表帶，從單色、雙色、彩虹，除有19‑20毫米或21‑22毫米的不同尺寸，官方網站並推薦搭配不同表款，為表款注入強大年輕活力。
而創立於1765年的奧地利老牌海奕施（HIRSCH），其皮表帶符合國際環保公約、橡膠表帶則是以天然橡膠製成，同時產品製程經過ISO 9001認證，最特別的是，真皮表帶還可簡易水洗保養，告別夏天濕熱流汗造成的氣味，過往品牌甚至曾將頁岩材質與尤加利樹纖維加入表帶研發，創意十足。經典系列的牛皮表帶最低從1,600元起，鱷魚皮表帶則在5,000到12,000不等，而結合真皮與天然橡膠的PC系列則約3,600到4,500元之間，並曾獲德國紅點設計獎項肯定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言