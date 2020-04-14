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Le Creuset鐵粉李晶晶 料理魂發作女兒8歲初嚐速食滋味

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
李晶晶相當重視女兒吃得健康，親自料理不假他人之手。圖／Le Creuset提供
李晶晶相當重視女兒吃得健康，親自料理不假他人之手。圖／Le Creuset提供

時尚鍋具品牌Le Creuset美型新品「櫻之雪鑄鐵鍋」即將於5月限量上市，發表活動邀請到時尚名媛、同時也是品牌主顧的李晶晶站台，別看外表說話都嬌滴滴的李晶晶，私下可說是個料理狂人與料理虎媽，尤其特別重視女兒吃得健康，自女兒出生後親自打理她的料理，甚至女兒6歲前從來沒吃過外食，8歲才第一次嚐到麥當勞的滋味。

李晶晶從女兒出生後的副食品就開始用Le Creuset親自打理，她細數家中擁有的Le Creuset各式鍋具說「肯定超過10個」，愛料理的她，甚至會為鍋蓋把特製同色系花型針織品包覆，相當講究廚房美學。李晶晶說，Le Creuset的鍋具除了好用、可煮出食材原味外，加上又有高顏值，每次看到出新色、新品就想買。

李晶晶對女兒吃進的食物可說是嚴格把關，女兒小時候除了不能碰冰淇淋、蛋糕等各種甜食外，李晶晶給女兒的料理也不添加醬油等過多調味料，給女兒的下午茶則是自己做的鮭魚茶泡飯，相當養生。

Le Creuset推出的限量新品「櫻之雪鑄鐵鍋」，設計靈感來自春天的滿樹櫻花，整套鍋具外層繪制各式深淺大小不一的粉紅色花瓣，有如櫻花飛舞空中。本次限量上市的鍋型分別為：萬用窈窕鑄鐵鍋及典藏圓鐵鍋兩款，萬用窈窕鑄鐵鍋深度的鍋身設計精緻小巧，煎煮炒炸都合適，瓷器內鍋蓋靈感源於日本土鍋，氣密及防溢效果佳，煮出的米飯粒粒分明、更加Ｑ彈。

「典藏圓鐵鍋」則適合製作煲仔飯、炸物或炆燉菜式。同步搭配以櫻花花瓣形狀發想的「櫻之雪花瓣碟(4入)」，將動人的櫻花景色重現於鍋皿間，打造餐桌上的賞櫻。

Le Creuset新品「櫻之雪鑄鐵鍋」限量上市，櫻之雪萬用窈窕鑄鐵鍋9,200元、櫻之雪典藏圓鐵鍋11,000元、櫻之雪花瓣碟(4入)2,180元。圖／Le Creuset提供
Le Creuset新品「櫻之雪鑄鐵鍋」限量上市，櫻之雪萬用窈窕鑄鐵鍋9,200元、櫻之雪典藏圓鐵鍋11,000元、櫻之雪花瓣碟(4入)2,180元。圖／Le Creuset提供
李晶晶家裡擁有超過10個Le Creuset鍋具器皿，甚至會為鍋把特製同色系針織品點綴。圖／李晶晶提供
李晶晶家裡擁有超過10個Le Creuset鍋具器皿，甚至會為鍋把特製同色系針織品點綴。圖／李晶晶提供
李晶晶家裡擁有超過10個Le Creuset鍋具器皿。圖／李晶晶提供
李晶晶家裡擁有超過10個Le Creuset鍋具器皿。圖／李晶晶提供

櫻花

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